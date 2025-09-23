PXN V10 Ultra & Pro: Neue Direct-Drive-Racing-Bundles für authentisches Sim-Racing

PXN, ein führender Anbieter von Sim-Racing-Hardware und -Software, hat heute die neuen Direct-Drive-Racing-Bundles PXN V10 Ultra und PXN V10 Pro vorgestellt. Nach der kürzlich präsentierten VD-Serie erweitert das Unternehmen damit sein Portfolio um eine attraktive Einstiegsoption, die Direct-Drive-Technologie für ein breiteres Publikum zugänglich und zugleich wettbewerbsfähig macht. Beide Bundles liefern ein vollständiges, kompaktes Renn-Setup mit Basisstation, abnehmbarem Lenkrad und Pedalset, entwickelt für Einsteiger wie auch Enthusiasten, die auf mehreren Plattformen ein authentisches Force-Feedback-Erlebnis suchen.

Die V10-Serie von PXN:

Mit der V10-Serie senkt PXN die Einstiegshürde für Direct-Drive-Systeme und eröffnet angehenden Sim-Racern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auszubauen und in eine immersive Rennsimulation einzutauchen, ohne den hohen Kosten- oder Komplexitätsfaktor professioneller Systeme. Ob als erstes eigenes Setup oder als Sprungbrett zu noch anspruchsvolleren Lösungen: V10 Ultra und V10 Pro sorgen dafür, dass mehr Spieler die Präzision, Kontrolle und Intensität erleben können, die das aktuelle Sim-Racing-Ökosystem von PXN auszeichnen.

Die V10-Serie überzeugt mit einer Direct-Drive-Leistung von 3,2 Nm und liefert dabei präzise Force-Feedback-Effekte, die selbst kleinste Details wie Bordsteine, Reifenrutschen oder Kollisionen realistisch nachbilden. Dank plattformübergreifender Kompatibilität können Spieler sowohl am PC als auch auf Xbox One, Xbox Series-Konsolen und PlayStation in die Rennsimulation eintauchen. Für ein individuelles Fahrerlebnis sorgt die Dual-Plattform-Software, die eine Feinabstimmung von Force Feedback, Pedalempfindlichkeit und Tastenbelegung ermöglicht – inklusive professioneller Voreinstellungen, die sich mit nur einem Klick aktivieren lassen.

Das kompakte Design macht die Bundles ideal für Schreibtische, Cockpits oder enge Setups, während hochwertige Materialien wie Schaltwippen aus Aluminiumlegierung und ein mit PU-Leder bezogenes Lenkrad für Langlebigkeit und Komfort sorgen. Ergänzt wird dies durch eine Stromversorgung über Schleifringe in Luftfahrtqualität sowie eine intelligente Wärmeverwaltung, die auch bei langen Sessions für Stabilität sorgt. Mit einem vollständigen Ökosystem, das von Einsteiger- bis hin zu Profi-Level reicht, bietet die V10-Serie eine zukunftssichere Basis für alle, die echtes Rennfeeling erleben möchten.

Die Features des PXN V10 Ultra im Überblick:

Das V10 Ultra bietet alles, was für den ersten Schritt in die Direct-Drive-Welt benötigt wird.

Pedale: PD HM Bremse & Gas (Metall, Hall-Effekt-Sensoren)

Motor: Servo Direct-Drive-Motor mit 3,2 Nm Spitzenmoment

Lenkrad: 270 mm D-förmiges Lenkrad, mit PU-Leder bezogen, 17 programmierbare Tasten

Schaltwippen: Doppelte Schaltwippen aus Aluminiumlegierung

Auflösung: 15-Bit-Lenkeingang für präzise Kontrolle

Software: PXN SimRacing (PC) + PXN Nexus (Mobile) für anpassbare Einstellungen

Preis: 259,99 $ USD / 289,99 € EUR / 269,99 £ GBP

Die Features des PXN V10 Pro im Überblick:

Aufbauend auf dem Ultra enthält das V10 Pro ein Dreipedal-Set mit Kupplung für Fahrer, die mehr Kontrolle und Immersion verlangen.

Pedale: PD HP Pedale (Bremse + Gas + Kupplung; ABS-Material)

Motor & Auflösung: Servo Direct-Drive-Motor, 3,2 Nm Drehmoment, 15-Bit-Präzision

Lenkrad & Steuerung: 270 mm D-förmiges Lenkrad, mit PU-Leder bezogen, 17 programmierbare Tasten, Aluminium-Schaltwippen

Software: PXN SimRacing + PXN Nexus zur Parameteranpassung

Verfügbarkeit & Preis: Bestimmt und verkauft durch regionale PXN-Distributoren