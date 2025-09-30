PlayStation feiert 30 Jahre: Fotobuch & Sneaker-Kollektion angekündigt

Sony Interactive Entertainment und Read Only Memories feiern das 30. Jubiläum der ersten PlayStation im Westen mit einem ganz besonderen Highlight: dem großformatigen Bildband „PlayStation: The First 30 Years“, der im Frühjahr 2026 erscheinen wird.

Der 400 Seiten starke Fotoband bietet eine visuelle Zeitreise durch drei Jahrzehnte PlayStation-Historie und enthält zahlreiche bisher unveröffentlichte Einblicke. Fans können sich auf Prototypen von Konsolen, nie realisierte Controller- und Zubehördesigns, Konzeptskizzen sowie rare Archivaufnahmen freuen. Laut offizieller Beschreibung ist das Werk „eine visuelle Reise durch die Geschichte von PlayStation, die Fans einen seltenen Blick auf die Evolution der Marke über alle Generationen hinweg erlaubt“.

Zwei Editionen verfügbar

Standard Edition – $125 / £95

– $125 / £95 Deluxe Edition – $325 / £245 (mit exklusivem Design, Clamshell-Box, limitiert auf 1994 Exemplare)

Die Deluxe-Ausgabe dürfte vor allem für Sammler ein echtes Must-Have sein.

PlayStation x Reebok 30th Anniversary Sneaker

Zusätzlich kündigte Sony eine Zusammenarbeit mit Reebok an: Drei Sneaker-Designs erscheinen im Oktober 2025, jeweils inspiriert von den Launch-Regionen der ersten PlayStation.

Japan: InstaPump Fury 94

InstaPump Fury 94 USA: Pump Omni Zone II

Pump Omni Zone II UK: Workout Plus

Alle Modelle greifen das ikonische Design der PS1 auf und werden in limitierten Sammlerboxen ausgeliefert. Damit zelebriert Sony nicht nur seine Gaming-Historie, sondern bringt auch Streetwear-Fans ein echtes Highlight in die Schuhregale.