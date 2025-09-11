PlayStation feiert 30-jähriges Jubiläum mit lauter Nostalgie

Die PlayStation wird 30 Jahre alt! Anlässlich dieses besonderen Jubiläums ruft Sony Spieler weltweit dazu auf, ihre schönsten Erinnerungen an ihre erste PlayStation zu teilen, egal ob PS1, PS2, PS3, PS4 oder PS5. Unter dem Hashtag #PlayStation30Memories können Fans bis zum 23. September 2025 ihre Geschichten und Emotionen rund um die Kultmarke auf Social Media posten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Von Tekken bis Gran Turismo: Drei Jahrzehnte Gaming-Geschichte

Seit der Veröffentlichung der ersten PlayStation im Jahr 1994 hat die Marke die Gaming-Welt geprägt wie kaum ein anderes System. Legendäre Spiele wie Tomb Raider, Tekken 2, WipEout 2097 oder Gran Turismo haben Generationen von Spielern begleitet und für unvergessliche Momente gesorgt. Selbst der ikonische Startsound der PS1 sorgt bis heute bei vielen für Gänsehaut. Sony selbst erinnert in einem offiziellen Blogpost daran, dass der September 2025 auch das 30-jährige Jubiläum der PlayStation in Nordamerika und Europa markiert, ein historischer Meilenstein für eine Konsole, die weltweit Millionen Spieler vereinte.

Highlight-Reel mit Fan-Stimmen geplant

Wer seine Geschichte mit Namen, Herkunft und persönlicher Erinnerung teilt, hat die Chance, Teil eines offiziellen Highlight-Videos zu werden, das auf den Social-Media-Kanälen von PlayStation veröffentlicht wird. Damit rückt Sony nicht nur die großen Gaming-Momente, sondern vor allem auch die Community in den Mittelpunkt.

Nostalgie pur zum Jubiläum

Zum Start des Jubiläums hat Sony außerdem ein emotionales 30th Anniversary Video veröffentlicht, das die wichtigsten Momente der PlayStation-Ära feiert. Mit dabei natürlich auch: der unvergessliche Startsound der PS1.