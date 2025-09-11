Planet of Lana II: Children of the Leaf kommt 2026

Thunderful und Wishfully Studios haben angekündigt, dass das Puzzle-Abenteuer „Planet of Lana II: Children of the Leaf“ Anfang 2026 auch für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht wird. Der Titel erscheint damit zeitgleich auf allen bisher bestätigten Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 4, PlayStation 5, PC sowie der Nintendo Switch.

Fortsetzung mit neuen Gameplay-Elementen

In der Fortsetzung begleiten Spieler erneut Lana und ihren Begleiter Mui, die ein uraltes Geheimnis des Planeten Novo aufdecken. Dabei rückt die Beziehung der beiden Figuren stärker in den Mittelpunkt. Laut den Entwicklern soll Planet of Lana II eine eigenständige Geschichte erzählen, die sich sowohl für Neueinsteiger als auch für Fans des ersten Teils eignet.

Spieler dürfen sich auf verschiedene Neuerungen im Gameplay einstellen. Dazu gehören unter anderem ein erweitertes Gefährten-System, physikbasierte Rätsel mit neuen Mechaniken, erweiterte Stealth-Optionen sowie dynamischere Action-Passagen mit zusätzlichen Bewegungsmöglichkeiten. Außerdem soll die Handlung umfangreicher ausfallen und neue Schauplätze wie Unterwasser-Abschnitte einführen.

Präsentation auf der Tokyo Game Show

Erstmals spielbar ist „Planet of Lana II“ auf der diesjährigen Tokyo Game Show, die vom 25. bis 28. September stattfindet. Dort wollen die Game Directors Adam Stjärnljus und Klas Martin Eriksson gemeinsam mit Komponist Takeshi Furukawa den Titel vorstellen. Besucher können vier neue Biome ausprobieren und erste Eindrücke von den überarbeiteten Mechaniken sammeln.

Furukawa, der bereits den Soundtrack des Vorgängers komponierte, zeichnet sich erneut für die musikalische Untermalung des Nachfolgers verantwortlich.

Weitere Bilder und Infos findet Ihr auch auf der Homepage zum Spiel.

Ihr habt den ersten Teil noch nicht gespielt? Dann schaut Euch doch nochmals unsere Review zum Spiel an.

Hier findet Ihr noch den Ankündigungstrailer:

