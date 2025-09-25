Petit Planet: Neues HoYoverse Life-Sim-Spiel mit Closed Beta

Das internationale Entertainment-Label HoYoverse hat heute sein neuestes Projekt vorgestellt: Petit Planet, eine farbenfrohe Lebenssimulation im Universum, die Spielende auf eine Reise voller idyllischer Abenteuer, liebenswerter Nachbarn und überraschender Entdeckungen einlädt. Unter dem Motto „Weave Your Dreams Beneath the Stars“ verbindet das Spiel Kreativität, Erkundung und gemeinschaftliche Erlebnisse und verwandelt das Weltall in eine Bühne für unendliche Möglichkeiten. Anmeldungen für die Closed Beta sind ab sofort unter: planet.hoyoverse.com möglich.

Ein eigenes Planetchen erschaffen

In Petit Planet übernehmen die Spielenden die Verantwortung für einen eigenen Planeten, der sich nach und nach zu einer ganzen Galaxie ausweiten kann. Durch Verbindungen zu anderen Welten entstehen neue Gemeinschaften. Unterstützt von den flauschigen Nachbarn und der Lebenskraft Luca entwickelt sich jeder Planet individuell, mit einzigartigen Landschaften, voller Energie und Leben.

Alltag voller kleiner Freuden

Als klassisches Life-Sim-Game bietet Petit Planet entspannte Aktivitäten wie Angeln, Pflanzen, Kochen, Sammeln oder Handwerken. Spielende können exotische Pflanzen ernten, unterschiedliche Ökosysteme entdecken und gemeinsam mit ihren Nachbarn besondere Momente erleben. Kreativität wird großgeschrieben: Figuren lassen sich individuell einkleiden, Häuser und Außenbereiche gestalten, und sogar Himmel, Strände oder Wiesen können mithilfe von Luca verwandelt werden.

Freundschaften im Kosmos

Die Galaxie lebt von Begegnungen: Reisende Nachbarn bringen ihre eigenen Geschichten, Träume und Persönlichkeiten mit. Sie können eingeladen werden, sich niederzulassen, und durch Gespräche, Geschenke und Interaktionen entstehen einzigartige Bindungen. So wächst nicht nur der Planet, sondern auch das soziale Geflecht, das ihn prägt.

Reisen und Begegnungen

Abenteuer beschränken sich nicht auf den eigenen Planeten. Mit treuen Begleitern geht es auf Starsea Voyages zu unbekannten Inseln, wo seltene Kreaturen, geheime Rezepte und neue Freundschaften warten. Im Galactic Bazaar, einem lebendigen Treffpunkt, entstehen Kontakte zu anderen Spielenden, sei es bei Festivals, beim Plausch im Café oder durch spontane Begegnungen.

Ein neuer Schritt für HoYoverse

Mit seinem charmanten 3D-Cartoonstil markiert Petit Planet den ersten Vorstoß von HoYoverse ins Genre der Lebenssimulation. Das Spiel erscheint für PC und Mobile, weitere Plattformen sind in Arbeit. Die Closed Beta „Coziness Test“ ist bereits gestartet, interessierte Spielende können sich über die offizielle Website registrieren. Ausgewählte Teilnehmende erhalten Zugang zur Testphase.