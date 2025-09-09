Panzer Dragoon II Zwei Remake offiziell bestätigt

Retro-Fans dürfen sich freuen: Forever Entertainment hat offiziell bestätigt, dass das Remake von Panzer Dragoon II Zwei, einem der ikonischsten Rail-Shooter der SEGA Saturn-Ära, erscheinen wird. Das Spiel wird erstmals auf der Tokyo Game Show (TGS) 2025 spielbar sein, was auf eine baldige Veröffentlichung hindeutet. Einen genauen Release-Termin gibt es zwar noch nicht, aber der Preis steht bereits fest: 24,99€ soll das Remake kosten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Moderne Technik trifft Retro-Charme

Laut Publisher bietet das Panzer Dragoon Remake moderne Grafik, die dem Original treu bleibt, sowie überarbeitete Steuerungsschemata, die sich auch an zeitgemäße Spielgewohnheiten anpassen. Damit reagiert man offenbar auf die Kritik am ersten Remake des Originals von 2020, das damals gemischte Bewertungen erhielt. Besonders Steuerung, Länge und Preis-Leistungs-Verhältnis wurden bemängelt, diesmal möchte Forever Entertainment nachbessern.

Panzer Dragoon, ein Klassiker aus dem Jahr 1996

Das ursprüngliche Panzer Dragoon II: Zwei erschien 1996 für den SEGA Saturn und wurde von Kritikern und Spielern gleichermaßen gefeiert. Der Titel gilt bis heute als einer der besten Spieleklassiker der Konsole und war ein wichtiger Grundstein für die Popularität der Serie.

Neben Panzer Dragoon II Zwei brachte SEGA später auch weitere Ableger heraus:

Panzer Dragoon Saga (1998) – ein gefeiertes RPG für den Saturn

– ein gefeiertes RPG für den Saturn Panzer Dragoon Orta (2002) – exklusiv für die Xbox

Fans hoffen nun, dass nach dem Zwei-Remake auch diese Spiele eine Neuauflage erhalten könnten. Das Remake verspricht, den Geist des Originals mit aktueller Technik zu vereinen. Mit der anstehenden TGS-Demo rückt eine Veröffentlichung immer näher, und Fans der Reihe dürfen gespannt sein, ob der Titel an die glorreiche Vergangenheit des SEGA-Klassikers anknüpfen kann.