OXS präsentiert Storm A2 und Storm G2: Zwei neue Headsets für Gaming und Musik

Mit den Modellen Storm A2 und Storm G2 erweitert OXS sein Audio-Line-up um zwei Headsets, die sowohl beim Zocken als auch beim Musikhören neue Maßstäbe setzen. Während das Storm A2 mit Hybrid-ANC, vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und einer beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu 70 Stunden überzeugt, punktet das Storm G2 mit ultraleichtem Tragekomfort, kraftvollen 50-mm-Treibern und 7.1 Virtual Surround Sound für ein immersives Klangbild.

OXS Storm A2 – Fokus pur dank Hybrid-ANC

Das Storm A2 sorgt für ein störungsfreies Audioerlebnis: Die hybride aktive Geräuschunterdrückung reduziert Umgebungsgeräusche um bis zu 46 dB. Wer seine Umgebung dennoch wahrnehmen möchte, aktiviert per Knopfdruck den Passthrough-Modus. Für maximale Kompatibilität stehen gleich vier Verbindungsarten bereit: 2,4-GHz-Dongle (USB-A & USB-C), Bluetooth 5.4 sowie kabelgebundenes USB-C. Damit lässt sich das Headset flexibel an Konsole, PC oder mobile Geräte anschließen.

Mit einer Laufzeit von bis zu 70 Stunden ist das Storm A2 bestens für lange Gaming-Sessions oder Reisen geeignet und selbst beim Laden über USB-C bleibt die Audiowiedergabe aktiv. Dank Xspace 7.1 Virtual Surround Sound, 40-mm-Treibern und abnehmbarem ENC-Mikrofon liefert das Headset klaren, detailreichen Klang und zuverlässige Sprachübertragung. Memory-Foam-Ohrpolster und ein robustes Design sorgen für hohen Komfort auch bei stundenlangem Einsatz.

OXS Storm G2 – Leichtgewicht mit sattem Sound

Mit nur 250 Gramm Gewicht, verstellbarem Kopfband und Ohrpolstern aus Memory-Schaum ist das Storm G2 auf langanhaltenden Tragekomfort ausgelegt. Die Kombination aus 50-mm-Breitbandtreibern und 7.1 Virtual Surround Sound eröffnet detailreiche Klangwelten – von präzisen Höhen bis zu tiefen, druckvollen Bässen.

Für klare Kommunikation sorgen zwei Mikrofone mit ENC-Technologie: eines integriert, eines abnehmbar. Ergänzt wird dies durch DSP- und Dialogverbesserungs-Technologie, die Stimmen hervorhebt und Verzerrungen unter 1 % hält. Auch in Sachen Konnektivität ist das Storm G2 flexibel: Neben 2,4-GHz-Dongle und Bluetooth 5.3 steht ein klassischer 3,5-mm-Klinkenanschluss zur Verfügung.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen OXS-Headsets wurden auf der gamescom 2025 vorgestellt und sind ab sofort erhältlich. Beide Modelle sind im offiziellen OXS-Webshop verfügbar.