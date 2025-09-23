NVIDIA RTX-Update: DLSS 4 & Raytracing in neuen Spielen wie ANANTA, Jurassic World Evolution 3 & mehr

Dank DLSS 4 mit Multi Frame Generation vervielfacht NVIDIA die Leistung in ANANTA, Jurassic World Evolution 3, Backrooms: Escape Together, Metal Eden und weiteren Spielen. Darüber hinaus erscheint diese Woche SILENT HILL f mit Unterstützung für DLSS Super Resolution.

ANANTA

ANANTA ist ein von Naked Rain Studio entwickeltes Urban-Open-World-RPG, das den Spielern eine frei gestaltbare Entdeckungsreise ermöglicht. In dieser Betonwüste treffen Katastrophen und Alltägliches aufeinander. Spieler können sich zusammenschließen, um verborgene Bedrohungen im Schatten zu bekämpfen, oder sich ins pulsierende Nachtleben unter Neonlichtern stürzen. ANANTA unterstützt DLSS 4 mit Multi Frame Generation und bietet zudem Raytracing-Effekte. Ein neues Video zeigt eindrucksvoll, wie die Leistung durch DLSS 4 gesteigert und die Bildqualität durch Raytracing-Reflexionen verbessert wird.

Jurassic World Evolution 3

Frontier Developments bringt mit Jurassic World Evolution 3 eine neue Parksimulation, in der Spieler ihre eigene Jurassic World errichten und verwalten können. Bekannte Charaktere wie Dr. Ian Malcolm, gesprochen von Jeff Goldblum, begleiten die Spieler dabei, prähistorische Arten zu synthetisieren, zu züchten und zu pflegen. Zum Release am 21. Oktober profitieren GeForce-RTX-Spieler von DLSS 4 mit Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex und Raytracing-Effekten, wodurch die Simulation flüssiger läuft, sich besser steuern lässt und noch realistischer wirkt.

Backrooms: Escape Together

Das Koop-Survival-Horror-Spiel Backrooms: Escape Together von Triiodide Studios befindet sich im Early Access und setzt auf realistische Grafik, Proximity-Voice-Chat und furchteinflößende Entitäten. Gemeinsam mit bis zu fünf Freunden kämpfen sich Spieler durch neun prozedural generierte Levels und nutzen alle verfügbaren Mittel, um tiefer in die Backrooms vorzudringen. Das Spiel unterstützte bereits DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution und DLAA. Mit dem neuesten Update kommt nun DLSS 4 mit Multi Frame Generation hinzu, wodurch Besitzer einer GeForce RTX 50-Serie von noch höheren Bildraten profitieren. Zusätzlich verbessert DLSS Ray Reconstruction die Wiedergabetreue und den Realismus der Raytracing-Effekte.

METAL EDEN

Reikon Games, bekannt durch RUINER, präsentiert zusammen mit Publisher Deep Silver den Sci-Fi-FPS METAL EDEN. Das Spiel setzt auf die Unreal Engine 5 und beeindruckt mit hardwarebeschleunigter Raytracing-Lumen-Beleuchtung. Zum Release sind DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution bereits enthalten. Dank der DLSS-Overrides in der NVIDIA-App können beide Funktionen aufgerüstet werden. Besitzer einer GeForce RTX 50-Serie haben die Möglichkeit, DLSS Frame Generation auf DLSS 4 mit Multi Frame Generation zu erweitern und so die Bildraten deutlich zu steigern. Alle RTX-Spieler können zudem DLSS Super Resolution auf das neueste Transformer-KI-Modell aufrüsten, was die Bildqualität und Schärfe nochmals verbessert.

SILENT HILL f

Konami und NeoBards Entertainment veröffentlichen mit SILENT HILL f einen neuen Teil der legendären Horrorreihe. Käufer der Deluxe Edition erhalten bereits vor der offiziellen Veröffentlichung am 25. September Zugang. Das Spiel entführt die Spieler ins Japan der 1960er Jahre, wo die Stadt Ebisugaoka von dichtem Nebel verschlungen wird und sich in einen albtraumhaften Schauplatz verwandelt. GeForce-RTX-Spieler können die Bildraten mit DLSS Super Resolution steigern und so ein noch intensiveres Horror-Erlebnis genießen.