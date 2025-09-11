NVIDIA RTX News: DLSS 4, Game Ready Treiber & neue Effekte in Borderlands 4, Dying Light & mehr

Auch in dieser Woche gibt es gleich mehrere spannende Neuigkeiten für PC-Spieler mit NVIDIA GeForce RTX-Hardware. DLSS 4 mit Multi Frame Generation sorgt für massive Leistungssteigerungen, und ein neuer GeForce Game Ready-Treiber optimiert pünktlich zum Launch das Spielerlebnis in Borderlands 4 und Dying Light: The Beast.

Zusätzlich hat NVIDIA ein umfangreiches RTX-Remix-Update veröffentlicht. Damit können Modder nicht nur klassische Feuer- und Raucheffekte aufwerten, sondern auch völlig neue, realistische Partikeleffekte erschaffen – inspiriert von modernen AAA-Titeln. Über 165 RTX-Remix-kompatible Spiele profitieren nun erstmals von diesen erweiterten Effekten. NVIDIA ist gespannt, wie Entwickler diese Möglichkeiten nutzen, um Spieler mit spektakulären Szenen zu begeistern.

Borderlands® 4

Das neue Abenteuer von Gearbox entführt Spieler auf den Planeten Kairos, der von einem skrupellosen Tyrannen beherrscht wird.

DLSS 4 mit Multi Frame Generation steigert die Bildraten auf GeForce RTX 50er-GPUs um bis zu das 5,5-Fache.

RTX 40er-Besitzer profitieren von DLSS Frame Generation, alle RTX-Spieler zusätzlich von DLSS Super Resolution mit Transformer-AI-Modell für schärfere Bilder.

NVIDIA Reflex reduziert die PC-Latenz um bis zu 54 % und sorgt für noch schnellere Reaktionen.

Bis 22. September gibt es beim Kauf einer qualifizierten RTX 50er-GPU das Spiel plus Gilded Glory Pack gratis.

Auch ohne High-End-Hardware spielbar – via GeForce NOW in der Cloud.

Dying Light: The Beast

Der neue Teil der Reihe kombiniert Open World, Action und Survival-Horror im malerischen, aber gefährlichen Castor Woods.

Ab 19. September verfügbar.

Unterstützt DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution.

Raytracing-Effekte werden durch DLSS Ray Reconstruction nochmals aufgewertet – für beeindruckende Grafikqualität.

Predecessor

Das teambasierte MOBA von Omeda Studios bietet intensive Kämpfe, epische Fähigkeiten und Third-Person-Action.

Neueste Version integriert DLSS 4 mit Multi Frame Generation.

Unterstützt zusätzlich DLSS Frame Generation, DLAA, NVIDIA Reflex und DLSS Super Resolution mit Transformer-AI-Modell.

Dune: Awakening – Chapter 2

Das Open-World-Survival-Crafting-Spiel setzt seine Geschichte fort.

Bereits seit Juni mit DLSS 4 Multi Frame Generation (bis zu 4,9-fache Bildraten in 4K).

Chapter 2 bringt neue Story-Inhalte und den DLC „Lost Harvest“.

Kostenloses Steam-Wochenende ermöglicht allen Spielern den Zugang zu sämtlichen Inhalten.

Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog zu den DLSS Neuheiten, zum neuen RTX Remix Update und zum neuen GeForce Game Ready Treiber.