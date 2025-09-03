NVIDIA News: DLSS 4 für Hell is Us, Indiana Jones, Cronos & MS Flight Simulator

Auch diese Woche gibt es in den NVIDIA News wieder spannende Updates für alle PC-Spielenden: Gleich mehrere Top-Titel erhalten DLSS 4 mit Multi Frame Generation und weitere RTX-Technologien, die für höhere Bildraten, beeindruckendere Grafik und ein noch immersiveres Spielerlebnis sorgen.

Hell is Us

Das 3rd-Person-Action-Adventure von NACON und Rogue Factor kombiniert intensive Nahkämpfe mit spannender Erkundung. Nach einer erfolgreichen Demophase erscheint der Titel am 4. September und unterstützt zum Launch DLSS 4 mit Multi Frame Generation, um die Bildraten auf GeForce RTX-Systemen zu maximieren. Auch auf GeForce NOW wird das Spiel verfügbar sein, inklusive der neuen Technologie, sobald das große Upgrade mit der NVIDIA Blackwell RTX-Architektur online geht.

Indiana Jones und der Große Kreis™: Der Orden der Riesen

Das gefeierte Abenteuer erhält am 4. September einen neuen DLC, in dem Indiana Jones nach Rom zurückkehrt. Neben DLSS 4 mit Multi Frame Generation und Path Tracing bringt das Update auch NVIDIA RTX Hair für realistisch gerenderte Haare in Hauptspiel und DLC. Besonders in den filmreifen Zwischensequenzen sorgt dies für noch mehr visuelle Qualität, ideal für Spieler mit einer GeForce RTX 50er-GPU. Der DLC ist ebenfalls auf GeForce NOW verfügbar.

Cronos: The New Dawn

Das neue Survival-Horror-Spiel vom Bloober Team (bekannt für das SILENT HILL 2-Remake) erscheint am 5. September. Es setzt auf DLSS 4 mit Multi Frame Generation und beeindruckende Raytracing-Effekte, um eine besonders atmosphärische Grafik zu liefern.

Microsoft Flight Simulator 2024

Mit dem Sim Update 3 erhält der Flugsimulator DLSS 4 mit Multi Frame Generation. In Kombination mit DLSS Super Resolution steigert dies die Leistung bei 4K und maximalen Einstellungen um das durchschnittlich 4,2-Fache, bis zu 370 FPS auf einer GeForce RTX 5090. Damit erleben Simulationsfans noch flüssigere und detailreichere Flüge.

Weitere Informationen gibt es wie immer im NVIDIA-Blog.