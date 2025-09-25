Nioh 3 Release-Termin veröffentlicht: 6. Februar 2026

KOEI TECMO Europe und Team Ninja haben einen Release-Termin veröffentlicht: Das Dark-Samurai-Action-RPG Nioh 3 erscheint am 6. Februar 2026 für PlayStation 5 und Steam. Begleitet wird die Ankündigung von einem neuen Story-Trailer unter der Regie von Shinji Higuchi sowie zwei Behind the Scenes-Clips.

Story: Bruderkrieg, Yokai und eine Reise durch die Zeit

Spieler:innen schlüpfen in die Rolle von Tokugawa Takechiyo, der in der von Kriegen zerrissenen Sengoku-Ära zum nächsten Shōgun bestimmt ist. Sein jüngerer Bruder Tokugawa Kunimatsu lehnt sich, von einer düsteren Macht verführt, gegen ihn auf und entfesselt eine Yokai-Horde, die Japan erneut ins Chaos stürzt.

Geleitet vom Schutzgeist Kusanagi reist Takechiyo durch mehrere Epochen und Regionen: von Burg Edo und Tōtōmi (bereits in der Alpha-Demo anspielbar gewesen) bis nach Kyōto in der Heian-Zeit. Die Kampagne setzt stärker denn je auf Erzählung, Begegnungen mit historischen Figuren (Takeda Shingen, Minamoto no Yoshitsune, Minamoto no Yoritomo) und die Rückkehr bekannter Gesichter wie Hattori Hanzo, Honda Tadakatsu und Saitō Fuku.

Prominent besetzt: Tao Tsuchiya (als Himiko, Königin von Yamatai-koku) und Kanata Hongo (als Kunimatsu Tokugawa).

Was der Trailer verrät

Der neue Story-Trailer skizziert den zentralen Konflikt der Brüder und zeigt erstmals längere Szenen aus den offenen, frei erkundbaren Feldern jeder Epoche. Neben klassischen Duellen, die in ihrer Flüssigkeit stark an Soulslike-Gefechte erinnern, gegen Yokai und Kriegsherren deutet das Material auf Zeitsprünge, übernatürliche Prüfungen (Fegefeuer) und ein breites Spektrum an Waffenstilen hin.

Bekannter Inhalt aus der Alpha-Demo

Bereits im Juni 2025 (Alpha-Zeitraum 14.–18. Juni 2025) konnten PS5-Spieler:innen einen frühen Blick riskieren. Die Demo führte u. a. ein Dual-Stil-System ein:

Samurai-Modus mit Kontern und wuchtigen Klingenangriffen

Ninja-Stil mit hohem Tempo, Ausweich- und Hinterhaltsattacken

Dazu kam ein erster, noch unfertiger Charakter-Editor. Wer die Demo abschloss, erhielt einen exklusiven Helm für die Vollversion. Das Feedback der Community fiel gemischt, aber unterm Strich durchaus positiv aus: Gelobt wurden Kampffluss und Stil-Wechsel, Kritik gab es am Sprung-/Klettersystem und an frühen Open-World-Passagen, die teils noch leer wirkten. Team Ninja betonte, das Echo in Balance, Technik und Missionsdesign einzuarbeiten.

Sprachen, Editionen & Vorbestellung

Zum Release wird Nioh 3 eine japanische und englische Sprachausgabe beinhalten, sowie Bildschirmtexte in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Vorbestellungen sind für PS5 und Steam ab sofort möglich. Neben der Standard Edition sind eine Digital Deluxe Edition, ein separat erhältlicher Season Pass und eine SteelBook Edition angekündigt. Ein Frühkauf-Bonus ist zeitlich begrenzt nach Launch einlösbar.

Fazit

Mit dem nun festen Release-Termin, einem fokussierten Story-Trailer und konkreten Details zu Epochen, Figuren und Kampfstilen tritt Nioh 3 nun in die heiße Phase kurz vor dem Release ein. Nach der polarisierenden, aber vielversprechenden Alpha wirkt der dritte Teil wie ein ambitionierter Brückenschlag: klassische Nioh-Härte, neue Bewegungs- und Stil-Optionen und eine zeitübergreifende Samurai-Saga, die die Serien inhaltlich deutlich ausweitet. Fans von Soulslikes und Team-Ninja-Action sollten sich den 6. Februar 2026 auf jeden Fall schon einmal im Kalender markieren.