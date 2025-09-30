My Hero Academia: All’s Justice prügelt sich ins Frühjahr 2026

Bandai Namco und Entwickler Byking haben offiziell angekündigt, dass My Hero Academia: All’s Justice am 6. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam erscheint. Das neue 3D-Arena-Fighting-Game führt Spieler:innen mitten hinein in den finalen Story-Arc des beliebten Manga- und Anime-Hits und bringt Helden und Schurken in spektakulären 3v3-Kämpfen zusammen.

Drei Editionen mit Vorbesteller-Boni

Das Spiel wird in drei verschiedenen Versionen angeboten, die bereits digital vorbestellt werden können:

Standard Edition (59,99 $/£54,99/€69,99) – Spiel + Pre-Order-Bonus (früher Zugriff auf zwei Charaktere).

(59,99 $/£54,99/€69,99) – Spiel + Pre-Order-Bonus (früher Zugriff auf zwei Charaktere). Deluxe Edition (79,99 $/£74,99/€89,99) – Spiel + Season Pass (fünf zusätzliche Charaktere, Sammelkarte) + Pre-Order-Bonus.

(79,99 $/£74,99/€89,99) – Spiel + Season Pass (fünf zusätzliche Charaktere, Sammelkarte) + Pre-Order-Bonus. Ultimate Edition (99,99 $/£94,99/€109,99) – Spiel + Season Pass + exklusive Kostüm-Packs (u.a. U.A. Quest, 1-A Idol, Opera, Schuluniform & Hero-Kostüme) + sieben HUD-Banner + Pre-Order-Bonus.

Story-Modus: Der finale Krieg

Im Story-Modus erleben Spieler:innen den Höhepunkt der Saga neu interpretiert, inklusive der epischen Konfrontation zwischen One For All und All For One. Szenen wie Bakugos verzweifelter Kampf oder Dekus heroische Mission zur Rettung seines Gegners werden in einem cineastischen Stil neu erzählt. Mit an Bord ist das umfangreichste Line-up an Helden und Schurken, das die Spielereihe bisher gesehen hat. Alle Mitglieder der Klasse 1-A, zahlreiche Pro Heroes wie Mirko und Best Jeanist sowie ikonische Villains wie Shigaraki, Dabi und All For One treten in ihren finalen Formen an.

Neue Mechaniken und Modi

Der überarbeitete Refined Battle System sorgt für dynamische Kämpfe mit verbesserten Quirk-Fähigkeiten. Mit der neuen „Rising“-Mechanik lassen sich Angriffskraft, Geschwindigkeit und Fähigkeiten temporär steigern. Teams können dabei durch geschickte Quirk-Kombinationen mächtige Synergien entfalten. Neben der Hauptstory bietet das Spiel zusätzliche Modi:

Team-Up Mission – Originale Szenarien, in denen man als Schüler:in von Klasse 1-A Trainingsmissionen in einer virtuellen Umgebung bestreitet.

– Originale Szenarien, in denen man als Schüler:in von Klasse 1-A Trainingsmissionen in einer virtuellen Umgebung bestreitet. Archives Battle – Nach Abschluss von Team-Up Mission freischaltbar, ermöglicht das Nachspielen ikonischer Kämpfe aus der gesamten My Hero Academia-Story.

Mit seinem cineastischen Storytelling, dem bisher größten Helden- und Schurken-Kader sowie neuen taktischen Kampfmechaniken positioniert sich My Hero Academia: All’s Justice als das bislang ambitionierteste Spiel der Reihe.