MSI präsentiert die DATAMAG 40Gbps – magnetische High-Speed-SSD für maximale Flexibilität

MSI stellt heute die neue DATAMAG 40Gbps vor, eine tragbare SSD, die Spitzenleistung mit einfacher Handhabung kombiniert. Dank moderner USB4-40-Gbps-Schnittstelle erreicht sie beeindruckende Transferraten von bis zu 4000 MB/s beim Lesen und 3600 MB/s beim Schreiben und zählt damit zu den schnellsten Modellen ihrer Klasse.

Begleitet wird die Hardware von der DATAMAG-App, die eine intuitive Verwaltung der Speicherkapazität ermöglicht. Nutzer können damit Fotos und Videos sichern oder wiederherstellen und wichtige Daten jederzeit sicher und griffbereit halten.

Erhältlich ist die DATAMAG 40Gbps mit 1 TB, 2 TB oder 4 TB Speicher.

Magnetisch, mobil, vielseitig

Entwickelt für Kreative und Professionals, verfügt die DATAMAG 40Gbps über ein innovatives magnetisches Befestigungssystem. Mit den beiliegenden Metallringen lässt sich das Laufwerk sicher an Laptops, Tablets oder Smartphones anbringen, für stabile Verbindungen und schnellen Zugriff. Ein zusätzlicher Ring sorgt für noch mehr Komfort und hält die SSD stets einsatzbereit.

Perfekt für moderne Workflows

Ob 4K- oder ProRes-Aufnahmen direkt am Set, mobiles Editing in hoher Auflösung oder große Projektarchive, die DATAMAG 40Gbps liefert die nötige Leistung für anspruchsvolle Aufgaben. Auch unterwegs, im Café oder auf Reisen, bleibt der Zugriff auf große Dateien zuverlässig und unkompliziert.

Highlights der DATAMAG 40Gbps

Magnetisches Befestigungssystem: Inklusive aufklebbarer Magnetringe für Geräte ohne MagSafe, z. B. Notebooks oder Konsolen.

USB4-40Gbps-Performance: Bis zu 4000 MB/s Lesen und 3600 MB/s Schreiben, ideal für große Transfers, hochauflösendes Editing und Backups.

ProRes-kompatibel: Unterstützt iPhone Pro Modelle mit ProRes-Videoaufnahmen. Das 4TB-Modell speichert bis zu 143 Minuten 4K/120-fps-Material.

Robust & leicht: Nur 85 g, Aluminiumgehäuse für schlankes Design, Stabilität und effiziente Wärmeableitung.

Breite Kompatibilität: Funktioniert mit Windows, macOS, iPhones (inkl. iPhone 16/15 Pro Max), Android, Kameras und Konsolen. USB-C-Kabel in zwei Längen sowie USB-C-auf-A-Adapter im Lieferumfang.

DATAMAG-App: Schnelle Kapazitätsprüfung, einfaches Backup und Wiederherstellung von Fotos/Videos.

Speicheroptionen: 1 TB, 2 TB und 4 TB, jeweils mit 5 Jahren MSI-Garantie.

Preis und Verfügbarkeit:

Die DATAMAG 40Gbps ist in Kürze bei autorisierten MSI-Händlern erhältlich. Die 4TB-Version folgt im 4. Quartal. Der UVP beläuft sich auf 129,00 € für die 1-TB- und 199,00 € für die 2-TB-Version.

Weitere Informationen finden sich bei MSI.