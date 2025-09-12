Metroid Prime 4: Beyond: Release-Termin, Open World & Samus’ neues Bike bestätigt

Nintendo hat endlich den Vorhang gelüftet: Metroid Prime 4: Beyond erscheint am 4. Dezember 2025 für Nintendo Switch und Switch 2. Nach Jahren voller Spekulationen und Verzögerungen ist der Release nun offiziell und bringt gleich mehrere Überraschungen mit sich.

Open-World-Abenteuer für Samus Aran

Zum ersten Mal in der Geschichte der Metroid Prime-Reihe wird das Spiel eine echte Open World bieten. Spieler können frei die weitläufigen Umgebungen erkunden, Geheimnisse aufspüren und sich neuen Gefahren stellen. Damit geht Nintendo einen mutigen Schritt, der die klassische First-Person-Action mit moderner Open-World-Freiheit verbindet.

Samus bekommt ein Bike: Vi-O-La

Die wohl größte Überraschung im Trailer war Samus’ neues Gefährt: das futuristische Bike Vi-O-La. Mit diesem Motorrad kann sie schneller durch gefährliche Gebiete reisen und gleichzeitig Feinde während der Fahrt bekämpfen. Das Bike wird offenbar eine zentrale Rolle im Gameplay einnehmen und auch den Zugang zu neuen Arealen ermöglichen.

Neue Amiibo-Figuren angekündigt

Passend zum Release kündigt Nintendo drei neue amiibo-Figuren an:

Samus (Einzelfigur) – erscheint am 6. November 2025

(Einzelfigur) – erscheint am Samus & Vi-O-La (Doppelpack) – ebenfalls am 6. November 2025

(Doppelpack) – ebenfalls am Sylux (Antagonist) – erscheint am 4. Dezember 2025 gemeinsam mit dem Spiel

Fokus auf Samus’ neues rotes Suit

Im Trailer ist Samus ausschließlich in ihrem neuen roten Anzug zu sehen, der bereits im letzten Teaser angeteasert wurde. Fans spekulieren, dass dieser Suit eine zentrale Gameplay-Mechanik oder storyrelevante Bedeutung haben könnte. Metroid Prime 4: Beyond erscheint am 4. Dezember 2025 für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.