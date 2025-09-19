Lumibricks Cyberpunk Game Stack L9095 Test/Review

Das Lumibricks Game Stack L9095 ist mehr als ein bloßes Klemmbausteinset: Es verspricht ein vertikal wachsendes Entertainment-District in Neonfarben, mit Arcade-Hallen, VR-Pods und interaktiven Elementen. Inspiration liefern die Cyberpunk-Ästhetik und die Architekturbewegung „Metabolism“, die futuristische Urbanität mit Modulbau verbindet. Wer auf gestapelte Gebäude, Licht, Bewegung und detailverliebte Architektur steht, wird hier auf seine Kosten kommen.

Lumibricks

Ursprünglich war die Marke unter dem Namen FunWhole bekannt und hat sich schnell mit ihren Sets inklusive Lichtsystemen einen Namen gemacht. Der ungewöhnliche Name sorgte jedoch international für einige Schmunzler und Missverständnisse. Deshalb entschied man sich 2024 zu einer Umbenennung in Lumibricks. Der neue Name passt perfekt zum Markenkern, da er das Thema „Licht“ (Lumi) mit dem klassischen Baustein verbindet. Auch wenn viele Fans die Sets weiterhin als „FunWhole Sets“ kennen, steht Lumibricks heute für die gleiche Qualität, die gleichen innovativen Lichtkonzepte und eine konsequente Weiterentwicklung des Sortiments.

Eigenschaft Details Set-Name: Game Stack Set-Nummer: L9095 Teileanzahl: 2580 Veröffentlichung: ab sofort Altersempfehlung: ab 16 Jahren UVP: ca. 130€ Minifigur: 4 Stück Sticker enthalten: nein, alles komplett bedruckt Drucke enthalten: ja, alles Anleitung: Gedruckt Bauzeit: Ca. 8–10 Stunden

Verpackung & Inhalt

Die Verpackung macht sofort klar, dass es sich um ein Premium-Set handelt. Viele Bilder zeigen bereits das fertige Modell in Neonlicht, was große Erwartungen weckt. Im Lieferumfang enthalten sind 14 nummerierte Tüten mit Bausteinen, ein großes Set an Lichtmodulen (23 LED Lichtpunkte plus LED-Streifen), sowie fünf separate Anleitungshefte. Separat gedruckte Anleitungen erleichtern den Überblick über die modulare Struktur und die vielen Details.

Die Produktseite betont: jedes Modul ist eigenständig, von der Retro-Arcade über den VR-Pod bis hin zum Preisrad („Prize Wheel“), das sich drehen lässt. Bewegung ist Teil des Sets: ein Aufzug verbindet die Ebenen, ein Roboter bewegt sich vor- und zurück, Arcade-Maschine schwingt, das Preisrad rotiert.

Bauprozess & Modularer Aufbau

Der Aufbau des Game Stack gestaltet sich durch die modulare Struktur abwechslungsreich und spannend. Jedes Modul bietet eigene Features und baut aufeinander auf:

Retro-Arcade Modus – klassische Arcade-Spielelemente, Plakatdesigns und Lichtfunktionen, um den Arcade-Flair einzufangen. VR-Combat Pod & Brain-Computer Interface Pod – futuristische Technikdetails, die dem Set Tiefe und Abwechslung geben. Mystery Prize Pool Modul – bietet ein Preisrad, das sich dreht, sowie interaktive Gestaltungselemente.

Die Montage der Lichtmodule wirkt durchdacht: LED-Streifen, Bodenplatten mit Licht und blinkende Acryl-Panels setzen Akzente. Die Kabelverlegung und Einbettung erscheinen solide, laut Beschreibung sind Lichtpunkte gut verteilt, sodass das Set auch bei Dunkelheit wirkt.

Licht, Farbe & Atmosphäre

Ein zentrales Element des Game Stack sind die Lichtfunktionen:

Zwei Acryl Panels, die flashen

Plattform-Bodenbeleuchtung, die rotiert und glüht

LED-Streifen, die Plakatwände und Anzeigetafeln imitieren

Diese Features sorgen für eine spektakuläre Atmosphäre, die typisch für Cyberpunk-Szenarien ist: Neon, Schatten, urbaner Dschungel aus Licht und Formen. Wenn das Set beleuchtet ist, hebt es sich klar vom Durchschnitt ab. Auch ohne Licht („in der Dunkelheit“) wirken die vielen Farben und Druckelemente lebhaft.

Funktionale Detailfeatures

Neben dem Licht bietet der Game Stack eine Reihe mechanischer bzw. beweglicher Elemente:

Der Aufzug , der mehrere Etagen verbindet und dem Set Dynamik verleiht.

, der mehrere Etagen verbindet und dem Set Dynamik verleiht. Ein Roboter , der sich vor- und zurückbewegt.

, der sich vor- und zurückbewegt. Die Arcade-Maschine, die „arme schwingt“, um Kämpfe oder Interaktionen anzudeuten.

Das Preisrad (Prize Wheel) oben auf dem Set, das sich drehen lässt und für Überraschungen sorgt.

Diese Features machen das Set nicht nur zu einem statischen Displayobjekt, sondern zu einer kleinen Erlebniswelt, in der man immer neue Blickwinkel entdecken kann. Trotz vieler positiver Aspekte gibt es auch Punkte, die man vor dem Kauf bedenken sollte. Die Verpackung und Transport sind ein Thema, denn große Module können empfindlich sein, Lose Teile und LEDs verlangen vorsichtigen Umgang. Und auch die Altersempfehlung 16+ ist nicht ideal für sehr junge Baumeister ohne Erfahrung. Gerade die Verlegung der Kabel und das gesamte Management der Elektronik ist zwar wirklich super erklärt und man kann überhaupt nichts falsch machen. Man sollte aber dennoch schon etwas Erfahrung mit Klemmbausteinen haben.

Cyberpunk Stadtzentrum fürs Regal

Das Lumibricks Game Stack L9095 ist ein beeindruckendes Set, das Architektur, Lichttechnik und modulare Kreativität in sich vereint. Wer auf Speed, futuristische Details und interaktive Features steht, bekommt hier ein Highlight. Es überzeugt nicht nur optisch, sondern in vielen kleinen Mechaniken, die das Set lebendig machen. Wenn du ein Displaystück suchst, das nachts leuchtet, Aufmerksamkeit zieht und in einer Sammlung heraussticht, ist der Game Stack eine Top-Wahl. Mit so vielen liebevollen Features, kleinen Easter-Eggs, tollen Steinen, die auch noch perfekt beleuchtet sind und einem großartigen Gesamteindruck, kann man hier aktuell wirklich wenig falsch machen. Wer jedoch ein Set für Kinder möchte, sollte noch etwas abwägen, ob das auch passt.