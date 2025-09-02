Lumibricks Cyberpunk Apartment F9042 Test/Review

KleinDas Lumibricks Cyberpunk Apartment F9042 ist ein Set, das direkt aus einem futuristischen Science-Fiction-Film stammen könnte. Inspiriert von Klassikern wie Blade Runner, Total Recall und Tron fängt das Set das pulsierende Neonlicht, die leuchtenden Reklametafeln und das urbane Stadtleben der Zukunft ein. Schon beim ersten Blick war klar, dass dieses Set etwas Besonderes ist. Der integrierte Lichtbaukasten sorgt für einen starken visuellen Effekt und verstärkt den Cyberpunk-Charakter deutlich. Wer bereits Erfahrung mit FunWhole/Lumibricks Sets hat, weiß, dass die Beleuchtung das fertige Modell auf ein völlig neues Level hebt. Dieses Review betrachtet das Set von der Verpackung über den Bauprozess und die eingesetzten Techniken bis zu den enthaltenen Figuren.

Über Lumibricks

Ursprünglich war die Marke unter dem Namen FunWhole bekannt und hat sich schnell mit ihren Sets inklusive Lichtsystemen einen Namen gemacht. Der ungewöhnliche Name sorgte jedoch international für einige Schmunzler und Missverständnisse. Deshalb entschied man sich 2024 zu einer Umbenennung in Lumibricks. Der neue Name passt perfekt zum Markenkern, da er das Thema „Licht“ (Lumi) mit dem klassischen Baustein verbindet. Auch wenn viele Fans die Sets weiterhin als „FunWhole Sets“ kennen, steht Lumibricks heute für die gleiche Qualität, die gleichen innovativen Lichtkonzepte und eine konsequente Weiterentwicklung des Sortiments.

Eigenschaft Details Set-Name: Cyberpunk Apartment Set-Nummer: F9042 Teileanzahl: 2507 Veröffentlichung: ab sofort Altersempfehlung: ab 16 Jahren UVP: ca. 150€ Minifigur: 7 Stück Sticker enthalten: nein, alles komplett bedruckt Drucke enthalten: ja, alles Anleitung: Gedruckt Bauzeit: Ca. 8–10 Stunden

Verpackung und Inhalt

Lumibricks bleibt seiner Linie treu und liefert ein hochwertiges Erlebnis bereits beim Auspacken. Die Box vermittelt durch dicke Kartonqualität, vollständige Drucke und kräftige Farben sofort einen luxuriösen Eindruck. Im Inneren befinden sich elf nummerierte Tüten, zwei hochwertige Bauanleitungen und die typische orangene Light-Kit-Box. Bei einem Set mit über 2.500 Teilen ist die Aufteilung auf zwei Anleitungen sinnvoll. Dadurch wird der Bauprozess übersichtlich gehalten und auch für erfahrene Baumeister bleibt er angenehm. Ein überdimensioniertes Buch würde schnell abschreckend wirken. Die Light-Kit-Box ist mit Kabeln, LEDs, Klebepads und weiteren Zubehörteilen gefüllt und macht den ersten Kontakt mit der Technologie besonders spannend. Sie verdient einen eigenen Abschnitt, da die Beleuchtung das Herzstück des Sets bildet.

Der Bauprozess

Der Aufbau beginnt wie gewohnt mit der Basis. Sie besteht aus einer Kombination von Platten und Steinen, die eine solide Grundlage für das gesamte Gebäude bilden. Die Basis ist etwas tiefer angelegt, um den Bodenkanal für Motorräder zu ermöglichen, die später die Werkstatt erreichen können. Die ersten Bauschritte konzentrieren sich auf die Werkstatt. Bereits beim Einbau der ersten LED-Elemente wird deutlich, wie gut Lumibricks die Kabelintegration gelöst hat. Das neue Acryl-Panel der Werkstatt leuchtet nicht nur, es wechselt auch die Farben. Es sitzt sicher zwischen den FunWhole Bauteilen und verhindert Schäden an Panel und Kabeln. Neben der Werkstatt befindet sich ein kleiner Lebensmittelladen mit gebogenem Frontbereich. Innen sind Regale mit Nahrungsmitteln und eine Deckenbeleuchtung installiert. Eine Treppe führt zu den oberen Apartments, wobei es keinen Zugangsschacht gibt. Dies fällt im fertigen Modell jedoch nicht auf. Im ersten Apartment über der Werkstatt befindet sich ein Badezimmer mit Toilette und Dusche, ein Bett und weitere Möbel. Der Raum wirkt wohnlich und vermittelt den Eindruck eines echten Apartments.

Etwas Modularität ist auch dabei

Das zweite Apartment oben gehört einem Hacker. Hier befinden sich ein Computerarbeitsplatz und weitere hochwertige technische Ausrüstungen. Die Raumaufteilung ist clever gestaltet, das Bett schwebt über dem Arbeitsplatz und sorgt für ausreichend Kopfhöhe. Der Raum wirkt aufgeräumt und funktional, ein sehr gelungenes Layout. Neben dem Apartmentblock steht ein Getränkeautomat, der aufgrund eines Systemfehlers nicht funktioniert. Der Automat ist liebevoll gestaltet und durch die LED-Beleuchtung wirkt der „defekte“ Effekt besonders authentisch. Auf dem Balkon befinden sich ein kleiner Generator und Kabel, die als „Frischluftzone“ für die Bewohner dienen. Das Dach selbst ist mit vielen Details ausgestattet. Neben einer Plattenbasis und abschließenden Dachkacheln sind Rohre, Klimagerät und ein Mobilfunkmast installiert, wodurch der Abschluss des Gebäudes besonders dynamisch wirkt. Die Module sind größtenteils auf wenigen Studs gesichert, sodass sie leicht zugänglich sind. An einigen Stellen ist der Mittelteil durch mehr Studs fixiert, was für zusätzliche Stabilität sorgt, aber etwas mehr Druck beim Abnehmen erfordert. Die gesamte Struktur wirkt dennoch solide.

Die Beleuchtung

Die Beleuchtung ist das zentrale Feature des Sets und hebt den Cyberpunk-Look auf ein außergewöhnliches Level. Helle Neonröhren, blinkende Schilder und ein warmes Leuchten der Apartments erzeugen die futuristische Stadtstimmung. Der Einbau der LEDs ist gut durchdacht. Spezielle Bauteile schützen Kabel und Lichter und sorgen für einen reibungslosen Bau. Die Anleitung zeigt genau, wie die Kabel zu verlegen sind, einschließlich der Ausrichtung der Noppen. Das macht den Bau sowohl nachvollziehbar als auch befriedigend.

Die Batterieboxen sind clever versteckt, meistens an der Rückseite oder in Ecken, und stören das Erscheinungsbild nicht. Die Lichter bestehen aus LED-Studs, Streifen und Mini-Glühbirnen in 1×1 Steinen. Zusammen mit den flexiblen Röhren entsteht das typische Neon-Feeling. Besondere Highlights sind die drei beleuchteten Schilder: Neon Eats für den Food-Stand, das blinkende Motorradsymbol für die Werkstatt und das Oasis Apartments-Schild. Sie sind aus transparentem Acryl gefertigt, die LEDs treffen die Kanten und sorgen für einen leuchtenden Effekt, der das Set deutlich aufwertet.

Die Figuren

Sieben Figuren gehören zum Set: Hacker, Detective, Ladenbesitzer und mehrere Bewohner. Die Qualität erreicht noch nicht die Spitzenmarken, macht aber einen soliden Eindruck. Hände und Beine können etwas fummelig sein, die Köpfe und Frisuren überzeugen jedoch. Die Figuren füllen die Szenerie und tragen zur belebten Atmosphäre der Straße bei.

Fazit

Das Lumibricks Cyberpunk Apartment F9042 ist ein herausragendes Set, das den Cyberpunk-Stil hervorragend umsetzt. Der Bau macht Spaß, die Räume sind clever gestaltet, die LEDs sorgen für beeindruckende Effekte und die Detailtiefe ist beeindruckend. Kleine Kritikpunkte gibt es bei der Figurenqualität und der etwas höheren Basis, die nicht in jedes bestehende Stadtlayout passt. Ansonsten ist das Set stabil, transportfähig und bietet ein echtes Highlight für Sammler und Bauenthusiasten.