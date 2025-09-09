LEGO Weihnachtsexpress & Familien‑Baumdeko 2025 – Festliche Sets für Groß & Klein

Die LEGO Gruppe präsentiert heute zwei neue festliche Highlights, die kreative Köpfe jeden Alters begeistern werden: den LEGO® Icons Weihnachtsexpress und das LEGO® Family Dekoration für den Weihnachtsbaum Set. Beide versprechen unvergessliche Bau- und Spielerlebnisse für die ganze Familie.

LEGO Icons Weihnachtsexpress

Der 956-teilige Bausatz lädt zu einer stimmungsvollen Reise durch die Weihnachtszeit ein. Der Zug besteht aus vier detailreichen Wagen, darunter eine Dampflok mit beweglichem Schornstein und einem niedlichen Eisbären. Ein liebevoll gestalteter Bahnsteig mit Bank und Laterne sorgt für zusätzlichen Charme. Begleitet wird das Ensemble von kleinen Spielzeugen, darunter erstmals ein 3D-gedrucktes LEGO Element.

Mit seinem 16-teiligen, runden Schienenlayout eignet sich der Zug perfekt als Blickfang auf dem Festtagstisch oder rund um den Weihnachtsbaum. Wer möchte, kann die Lokomotive mit dem separat erhältlichen LEGO Powered Up Kit motorisieren.

LEGO Family Dekoration für den Weihnachtsbaum

Dieses 3.171-teilige Set lädt Familien dazu ein, eine beeindruckende Weihnachtsbaum-Dekoration voller kreativer Details zu gestalten. Aufklappbare Paneele geben den Blick frei auf vier liebevoll eingerichtete Räume, in denen Elfen und der Weihnachtsmann eifrig die Feiertage vorbereiten. Mit dabei sind ein Schlitten, Rentiere, Plüschtiere, Mrs. Claus, fünf fleißige Elfen und, erstmals, der gebaute Cataclaws, Held der diesjährigen LEGO Festtagskampagne.

Zu den besonderen Funktionen zählen drehbare Knöpfe, die den Zug und eine Küchenuhr in Bewegung setzen, sowie ein modulares Design, das eine einfache Aufteilung und Lagerung nach den Feiertagen ermöglicht. Licht- und Soundsteine lassen den Baum zusätzlich erstrahlen. Über die LEGO Builder App können bis zu sechs Personen gleichzeitig am Bau teilnehmen, ideal für ein gemeinsames Familienprojekt.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Sets sind für LEGO Insiders ab dem 1. Oktober 2025 online unter LEGO.com/HolidayTrain erhältlich und ab dem 4. Oktober 2025 in allen LEGO Stores verfügbar.