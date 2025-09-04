LEGO Star Wars enthüllt größten Todesstern aller Zeiten

Am 4. September 2025 hat die LEGO Gruppe eines der wohl spektakulärsten LEGO® Star Wars™ Sets aller Zeiten vorgestellt: den LEGO Star Wars Todesstern Ultimative Sammler-Serie (UCS). Mit unglaublichen 9.023 Teilen ist es das bisher größte Todesstern-Set und bringt legendäre Filmszenen aus der weit, weit entfernten Galaxis direkt ins Wohnzimmer.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das monumentale Sammlerstück ist vollgepackt mit ikonischen Szenen aus den Star Wars Filmen. Fans können u. a. den Thronsaal von Imperator Palpatine, den Müllschacht, Prinzessin Leias Zelle, die Steuerung des Traktorstrahls sowie den Hangar für das imperiale Shuttle nachbauen. Dank seiner kompakten Basis und des mehrschichtigen Aufbaus lässt sich das Modell nicht nur spielen, sondern auch eindrucksvoll präsentieren.

38 Minifiguren und ein humorvolles Lego Star Wars Extra

Das Set enthält 38 Star Wars Minifiguren, darunter Luke Skywalker (als Jedi und im Sturmtruppen-Outfit), Han Solo, Leia Organa, Darth Vader, Imperator Palpatine sowie mehrere Sturmtruppen und Droiden. Ein besonderes Highlight: Eine Sturmtruppler-Minifigur im Whirlpool, eine augenzwinkernde Anspielung auf die beliebten LEGO Star Wars Videospiele.

Exklusive Boni für LEGO Insiders

Der Early Access startet am 1. Oktober 2025 für LEGO Insider.