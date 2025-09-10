LEGO ONE PIECE – Hütte im Windmühlendorf 75636 im Test

Schon auf der gamescom 2025 hat LEGO eindrucksvoll den Start der ONE-PIECE-Sets zelebriert. Noch bevor die zweite Staffel der Live-Action-Serie auf Netflix startet, kann man nun auch in der LEGO-Welt die Abenteuer von Ruffy nachspielen. Wir wollen uns einmal das Set LEGO ONE PIECE 75636 – Hütte im Windmühlendorf genauer anschauen.

Eigenschaften des Sets:

Mit den Minifiguren von Ruffy, Shanks und Makino aus er Anime-Actionserie ONE PIECE auf Netflix lassen sich mit dem Set ONE PIECE Abenteuer zum Leben erwecken. Das Windmühlendorf sollte allen Fans aus den Animes und der Live-Action-Serie bekannt sein und somit natürlich auch Partys Bar. Hier hat der junge Ruffy viel Zeit mit der Barkeeperin Makino sowie Shanks und seiner Piratenbande verbracht. Die Einrichtung der Strandbar ist durch ein abnehmbares Dach zugänglich. Mit der geheimnisvollen Teufelsfrucht und einem Steckbrief können Kinder fantasievolle, eigene Geschichten aus der Welt von ONE PIECE erfinden.

Bezeichnung Hütte im Windmühlendorf Art.-Nummer 75636 Teileanzahl 299 Alter 8+ Veröffentlichung September 2025 UVP 29,99 € Minifiguren 3 Sticker enthalten? Ja Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 30 – 60 Minuten

Über Lego:

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über ONE PIECE:

One Piece ist eine US‑japanische Live‑Action‑Adaption des gleichnamigen Kult‑Mangas von Eiichirō Oda. Die Serie folgt dem jungen Piraten Monkey D. Ruffy und seiner wachsenden Strohhut‑Crew – darunter Schwertkämpfer Lorenor Zorro, Navigatorin Nami, Scharfschütze Lysop und Koch Sanji – auf ihrer abenteuerlichen Reise über die Meere, um den legendären Schatz One Piece zu finden und Ruffy zum König der Piraten zu machen.

Verpackung und Inhalt:

Wie üblich hat LEGO auch der One-Piece-Serie ein eigenes Design für die Umverpackungen verliehen. Hier wird ein Bild des LEGO-Modells mit einer zeichnerischen Darstellung zum Bild auf der Vorderseite verbunden. Die Rückseite zeigt entsprechend die Rückseite des Modells und Detaildarstellungen zu den abnehmbaren Elementen.

In der Verpackung findet sich die gedruckte Bauanleitung, ein kleiner Stickerbogen, das Boot und drei Papiertüten (1-3) mit den LEGO-Steinen. Bereits vor ein paar Monaten ist LEGO auf die Verwendung von Papiertüten statt der sonst üblichen Folienbeutel für die Baugruppen umgestiegen. So wird bei der Verpackung auf Einwegplastik verzichtet.

Der Bauprozess:

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets LEGO ONE PIECE 75636 – Hütte im Windmühlendorf sehr detailliert beschrieben. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann.

Der Aufbau ist in insgesamt drei Baustufen unterteilt. Die drei mitgelieferten Figuren sind dabei auf die Baustufen aufgeteilt. Im ersten Bauabschnitt findet man die Figur von Shanks und baut die Unterkonstruktion der Bar auf. Bei Shanks kann man sich überlegen, ob man ihm den Hut aufsetzen oder ihm Haare verleihen möchte.

Im zweiten Abschnitt finden wir die Figur von Makino und ziehen die Wände der Bar hoch. Zudem verpassen wir der Bar ihre Inneneinrichtung. Hier muss man auch die ersten Sticker platzieren. Die Sticker sind immer wieder ein Reizthema unter LEGO-Fans, natürlich hätte man die Steine auch alle bedrucken können, allerdings wären sie dann weniger universal verwendbar.

Mit dem dritten Beutel ist man auch fast schon am Ende angekommen. Wir verpassen Partys Bar noch ihr Dach und ein paar letzte Details. Die Figur von Ruffy rundet unser Trio schließlich ab.

Insgesamt geht der Aufbau einem geübten LEGO-Fan natürlich leicht von der Hand, aber auch ungeübte Fans, die einen leichten Einstieg suchen, kommen hier super klar. Darüber hinaus sollte man auch nicht aus den Augen lassen, dass sich die Sets an Kinder richten. Die Altersempfehlung von 8+ ist LEGO-typisch eher hoch angesetzt, denn auch jüngere Kinder kommen hier gut klar.

Gestaltung und Qualität:

Die Qualität der Bausteine und die Passgenauigkeit sind hervorragend, so wie man es von LEGO gewohnt ist. Das Set überträgt die Gestaltung von Partys Bar sehr schön in die verspielte Welt von LEGO. Natürlich muss man hierbei ein paar Abstriche mit Blick auf den Maßstab und einigen Details machen, aber die Bar und das Boot, so wie sie in Folge 1 der Live-Action-Serie etwa ab Minute 20 zu sehen sind, erkennt man hier sehr gut wieder. In die alte Sticker-Diskussion wollen wir hier gar nicht so tief einsteigen. Die enthaltenen Sticker sind sauber gefertigt und lassen sich gut platzieren, optisch stellen sie keine schlechtere Lösung dar.

Der Spielwert:

Das Set LEGO ONE PIECE 75636 – Hütte im Windmühlendorf ist nicht grundsätzlich als Sammlermodell konzipiert, sondern soll Kinder zum Spielen einladen. Das ist hier sehr gut gelungen, denn durch das leicht abnehmbare Dach und die abnehmbare Seitenwand hat man einen sehr guten Zugriff auf die Einrichtung. Mit der Einrichtung aus Tresen, Hockern sowie vielen Bechern und Gläsern kann man in Partys Bar so manche Piratenparty nachspielen. Das Ruderboot und der Steg runden das Set gut ab.

Fazit:

Das Set LEGO ONE PIECE 75636 – Hütte im Windmühlendorf stellt ein gelungenes Stück One-Piece-Geschichte dar. Kleine Fans lädt es zum Nachspielen der Serie und zum Erfinden eigener Geschichten ein, große Fans bekommen ein schön detailliertes Modell, das auch in kleinen Vitrinen Platz findet. Der UVP beläuft sich auf 29,99 €, aktuell (Stand: 10.09.2025) ist das Set um die 20 € zu bekommen. Besonders für ein Lizenzset ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

