LEGO Minecraft 21256 – Das Froschhaus im Test

LEGO und Minecraft kooperieren bereits seit vielen Jahren und bringen den Fans immer neue Baukreationen aus der virtuellen in die reelle Welt. Wir schauen uns in diesem Test nun das Set LEGO Minecraft 21256 – Das Froschhaus genauer an und betrachten es nicht nur aus der Sammler-, sondern auch aus der Kinderperspektive.

Eigenschaften des Sets:

Dieses Haus mit der Gestalt des klassischen Minecraft-Frosches führt die kleinen Minecraft-Fans auf Abenteuer in das Sumpf-Biotop. Das Froschhaus verfügt über ein offenes Dach und eine vollständige Inneneinrichtung, mit Truhe, Bett, Werkbank und mehr. Das Set enthält einen Abenteurer mit Diamant-Schwert sowie einen Ertrunkenen und ein Zombie als Minifigur. Daneben liegen noch drei kleine Frösche und ein Schleim dem Set bei. So lassen sich kreative Geschichten erfinden, die die virtuelle mit der realen Welt verbinden. Um den Spielwert zu steigert, lässt sich nicht nur das Dach abnehmen, das Haus wird auch um ein Ruderboot und einen kleinen Garten ergänzt.

Bezeichnung Das Froschhaus Art.-Nummer 21256 Teileanzahl 400 Alter 8+ Veröffentlichung Januar 2024 UVP 54,99 € Minifiguren 3 + 3 Frösche und 1 Schleim Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 60 – 90 Minuten

Über Lego:

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über Minecraft:

Minecraft ist ein Sandbox-Videospiel, in dem Spieler eine prozedural generierte Welt aus würfelförmigen Blöcken erkunden, abbauen und gestalten können. Im Überlebensmodus sammelt man Ressourcen, baut Werkzeuge, errichtet Schutzbauten und verteidigt sich gegen Monster. Im Kreativmodus stehen unbegrenzt Materialien zur Verfügung, um frei und ohne Gefahren zu bauen und zu experimentieren. Die offene Spielwelt bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten – von einfachen Hütten bis zu komplexen Maschinen – und wird durch Mods, Server und Community-Inhalte stetig erweitert. Seit seiner Veröffentlichung 2011 hat sich Minecraft zu einem der meistverkauften und einflussreichsten Spiele der Welt entwickelt.

Verpackung und Inhalt:

Das Set LEGO Minecraft 21256 – Das Froschhaus kommt in einer Umverpackung im charakteristischen LEGO-Minecraft-Design. Auf der Vorderseite wird ein Bild des aufgebauten LEGO-Modells, dass mit einem passenden Hintergrund in Szene gesetzt wurde, gezeigt. Auf der Rückseite findet sich eine Darstellung des geöffneten Modells gepaart mit Detailaufnahmen, die den Spielwert etwas zeigen.

In der Verpackung findet sich die gedruckte Bauanleitung, sechs Tüten mit den Einzelteilen und zwei größere Platten. Da das Set bereits im letzten Jahr erschienen ist, sind hier die Steine noch in Tüten aus Einwegplastik verpackt. In aktuellen Sets kommen nur noch Papiertüten zum Einsatz.

Der Bauprozess:

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets LEGO Minecraft 21256 – Das Froschhaus sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann.

Der Aufbau ist in insgesamt sechs Baustufen unterteilt. Die drei mitgelieferten Figuren sind dabei auf die Baustufen 1, 3 und 4 aufgeteilt. Im ersten Bauabschnitt findet man die Figur des Abenteurers und baut schonmal die Inneneinrichtung für das Froschhaus auf.

Im zweiten Abschnitt finden wir die Einzelteile, um die vorderen Stützen des Hauses samt umgebenen Wassers zu bauen. Das Haus bekommt so auch eine kleine Treppe. Eine Miniversion des braunen Froschs und ein Schleim lieben ebenfalls bei.

Mit dem dritten Beutel erreichen wir die Mitte des Aufbaus. Wir ergänzen die Basis des Hauses um die hinteren zwei Stützen und bauen die Minifigur des ertrunkenen Zombies auf. Die Baugruppen sind insgesamt überschaubar dimensioniert.

Im vierten Abschnitt bauen wir nicht nur die dritte Minifigur, einen Zombie, zusammen. Hier entsteht auch der untere Teil des Froschhauses mit Wänden und Inneneinrichtung. Sogar eine kleine Eingangstür ist vorhanden.

Im fünften Abschnitt werden die Wände des Hauses samt Fenstern fertiggestellt. Wir sehen hier auch schon, dass das Dach nur leicht gehalten wird, damit man es später leicht abnehmen kann.

Der sechste Abschnitt schließt den Bau ab. Das Froschhaus erhält sein Dach und wir finden noch einen Kalt- und einen Warmfrosch. Mit ein paar Kleinteilen versehen wir unser Haus zudem um einen kleinen Garten, um später Säen und Ernten zu können.

Insgesamt geht der Aufbau einem geübten LEGO-Fan natürlich sehr leicht von der Hand, aber auch ungeübte Fans, die einen leichten Einstieg suchen, kommen hier super klar. Darüber hinaus sollte man auch nicht aus den Augen lassen, dass sich die Sets an Kinder richten. Die Altersempfehlung von 8+ ist LEGO-typisch eher hoch angesetzt, denn auch jüngere Kinder kommen hier gut klar. Für den Test hat die siebenjährige Tochter des Autors das Set ohne Hilfe schnell gebaut bekommen. Einzig beim richtigen Festdrücken der Steine war etwas Hilfe nötig.

Gestaltung und Qualität:

Wie man es von LEGO kennt, ist die Qualität der Bausteine und die Passgenauigkeit hervorragend, hier besteht für Kinder manchmal eher das Problem, dass sie etwas Hilfe zum richtigen Festdrücken benötigen. Das Set überträgt die Optik von Minecraft gelungen in die Welt von LEGO. Hierbei hilft es natürlich, dass in Minecraft alles auf Blöcken basiert und bei LEGO auf Steinen. Sticker liegen hier keine bei, alle Bausteine und Figuren mit Dekoren sind sehr ordentlich bedruckt.

Der Spielwert:

Das Set LEGO Minecraft 21256 – Das Froschhaus ist nicht grundsätzlich als Sammlermodell konzipiert, sondern soll natürlich Kinder zum Spielen einladen. Hierzu finden sich hier viele Möglichkeiten. Denn neben den verschiedenen Figuren hat das Haus auch viele spielerische Details. Es gibt einen Garten zum Säen und Ernten, das umgebende Wasser kann man mit einem Boot erkunden und das Haus hat neben der Treppe und der Tür eine detaillierte Inneneinrichtung mit Bett, Truhe und Werkbank. Unser Abenteurer kann mit seiner Angel versuchen Fische zu fangen oder mit seinem Diamant-Schwert gegen die Zombies kämpfen.

Fazit:

Das Set LEGO Minecraft 21256 – Das Froschhaus ist wieder einmal ein gelungenes Set aus der virtuellen Blockwelt. Zwar mag man bezüglich der Farbwahl geteilter Meinung sein, aber hier orientiert sich LEGO korrekt an dem Farbschema des normalen Froschs im Spiel. Kleine Fans lädt es zum Nachspielen der Serie und zum Erfinden eigener Geschichten ein, große Fans bekommen ein schön detailliertes Modell, das auch in kleinen Vitrinen Platz findet. Der UVP beläuft sich auf 54,99 €, aktuell (Stand: 13.09.2025) ist das Set etwa um die 37 € zu bekommen. Für ein Lizenzset immernoch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

