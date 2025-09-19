LEGO Highlight beim ersten HeidiFest im Münchner Hofbräuhaus

Am 18. September wurde das legendäre Hofbräuhaus in München zum Schauplatz des ersten „HeidiFests“ und die LEGO GmbH setzte dabei ein außergewöhnliches Highlight: Im Wirtsgarten begrüßte die Gäste ein überdimensionales Herz aus LEGO® Steinen.

Das kunstvolle Big Build, erschaffen aus tausenden Steinen von erfahrenen LEGO Bauexperten, diente nicht nur als beeindruckende Fotokulisse am Hofbräuhaus: Im Inneren war eine verspielte Karikatur der Gastgeberin integriert, als farbenfrohes Symbol ihrer lebendigen Persönlichkeit.

Vor dieser Kulisse sorgte ein exklusiver Auftritt der „Hermes House Band“ für Stimmung und verlieh dem Abend eine einzigartige Mischung aus bayerischer Tradition, Glamour und Entertainment.

Hinter den Kulissen dokumentierte die LEGO GmbH zudem die Entstehung des Herzens: Von den ersten Skizzen über den Bauprozess bis hin zum finalen Aufbau gewährte ein Einspielfilm in der „ProSieben Preshow zum HeidiFest“ spannende Einblicke. So konnten die Zuschauer:innen die kreative Hingabe und Liebe zum Detail hinter dem Big Build hautnah erleben.

Fotos finden sich im LEGO Newsroom.