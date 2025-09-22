LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters feiert Batmans 86-jährige Geschichte

Zum diesjährigen Batman Day haben WB Games und Entwickler TT Games einen brandneuen Einblick in LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight veröffentlicht. Das Gameplay-Featurette wird von Kommentaren wichtiger Persönlichkeiten begleitet. Darunter James Gunn (CEO von DC Studios und Regisseur des kommenden Superman-Films), DC-Präsident Jim Less, TT Games Entwicklungsleiter Jonathan Smith sowie LEGO Creative Lead Jesper C. Nielsen.

Eine Hommage an den Dunklen Ritter

James Gunn beschreibt das Projekt als „eine absolute Feier von allem, was Batman ist“. Der Titel umfasst die gesamte 86-jährige Geschichte des Dunklen Ritters. Angefangen bei den frühen Comics, über TV-Serien, Animationsfilme und Blockbuster bis hin zu Videospielauftritten. Natürlich darf der typische LEGO-Humor nicht fehlen, der auch in diesem Ableger für augenzwinkernde Momente sorgen wird.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Batman, um eine Reise von seinen Ursprüngen bis hin zum gefürchteten Beschützer Gothams zu erleben. Dabei sollen nicht nur klassische Gegner und ikonische Schauplätze auftauchen. Sondern auch verschiedene Inkarnationen Batmans, die über Jahrzehnte hinweg in Comics, TV und Kino geprägt wurden.mErgänzt wird das Ganze durch kreative Bau- und Rätselmechaniken, die die LEGO-Spiele so beliebt gemacht haben, kombiniert mit neuen Features, die die Reihe ins moderne Gaming-Zeitalter führen sollen.

Release und Plattformen

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint 2026 für:

PlayStation 5DC

Xbox Series X|S

Nintendo Switch 2

PC

Mit LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erwartet Fans nicht nur ein weiterer LEGO-Titel, sondern eine umfangreiche Hommage an fast ein Jahrhundert Batman-Geschichte. Für Comic-Nostalgiker, Kinofans und Gamer dürfte das Spiel gleichermaßen spannend werden. Zumal es von James Gunn persönlich als ein Projekt bezeichnet wird, das alles an Batman feiert.