Kreative LEGO® Geschenkideen für Weihnachten – Magie, Deko & Spaß

Die kalte Jahreszeit und die festlichen Feiertage rund um Weihnachten rücken immer näher und mit den vielfältigen LEGO® Sets lässt sich die Vorfreude auf kreative Weise steigern. Ob klassisch, magisch oder dekorativ: Für jede Zielgruppe findet sich das passende Highlight.

Ein stilvoller Hingucker für zu Hause oder das Büro ist der LEGO® Botanicals Weihnachtsstern. Mit seinen fünf detailreichen Blütenständen und dem kunstvoll gestalteten Flechtkorb verbindet er dekorative Eleganz mit einem achtsamen Bauerlebnis und eignet sich perfekt als Geschenk.

Festliche Atmosphäre bringt der LEGO® Weihnachtsbaum ins Haus. Das 2-in-1-Set, geschmückt mit Zierelementen, Kerzen und einem funkelnden Stern, kann wahlweise zu einem großen oder zu zwei kleineren Bäumen aufgebaut werden, ideal für gemeinsame, kreative Stunden mit der Familie.

Der LEGO® Botanicals Weihnachtskranz sorgt für Gemütlichkeit und lässt sich dank Orangenscheiben, Zimtstangen, Kiefernzapfen und farbigen Beeren individuell gestalten. So wird er zu einem stimmungsvollen Highlight für Wand oder Tisch.

1 von 2

Für magische Wintermomente stehen die LEGO® Harry Potter™ Sets. Der Adventskalender 2025 enthüllt Tag für Tag ein neues Detail aus der Welt von Hogwarts, während das Hogsmeade™ Dorf Set in der Sammleredition eine liebevolle Hommage an den wohl bekanntesten Ort der Zaubererwelt darstellt.

1 von 2

Auch Disney Fans kommen auf ihre Kosten: Das LEGO® Disney Schloss Arendelle und Elsas Eispalast Set entführt in eine winterliche Kulisse, in der Anna, Elsa und Olaf zu frostigen Abenteuern einladen, ein Erlebnis für kleine und große Entdecker:innen.

Mit dieser Auswahl an LEGO Highlights wird die Weihnachtszeit zu einer inspirierenden, fantasievollen und gemeinsamen Reise voller kreativer Erlebnisse.