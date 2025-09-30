Konami ist zurück und stärker denn je

Konami entschied sich 2015, den Fokus des Unternehmens etwas zu ändern. In einem Interview 2015 mit Hideki Hayakawa (Director der Konami Group Corporation) sagte er, dass Konami sich in Zukunft stärker auf Mobile Games konzentrieren werde. Seine Aussage war immer wieder: „Mobile first.“ Das bedeute aber nicht, dass man keine Videospiele mehr für Heimkonsolen entwickeln würde, der Fokus würde sich nur verschieben. Doch erschien bis 2024 beinahe kein großes Spiel mehr.

Die große Ankündigung

Am 19. Oktober 2022, während eines Livestreams (Silent Hill Transmission), meldete sich Konami zurück. Sie präsentierten erstmals das Silent Hill 2 Remake, zu dem es schon Monate zuvor ordentlich Gerüchte gab, außerdem wurde der neue Film (Return to Silent Hill) vorgestellt, Merchandise und das interaktive Spiel Silent Hill: Ascension. In den Jahren darauf folgten weitere große Ankündigungen: Silent Hill f und ein Remake zu Metal Gear Solid: Snake Eater. Es war also klar, sie wollten wieder ganz oben mitspielen.

Zwischen Hype und Skepsis

Einige hatten jedoch Zweifel. Zum Beispiel gab es einen Trailer zu Silent Hill 2, der das Spiel nicht so widerspiegelte, wie es tatsächlich ist. Bloober Team meldete sich selbst zu Wort und stellte klar, dass dieser Trailer niemals veröffentlicht werden sollte. Konami habe den Trailer selbst zusammengeschnitten und ohne Absprache mit Bloober Team veröffentlicht. Dies und die beiden anderen Silent Hill Spiele, A Short Message und Ascension, die ebenfalls nicht so gut ankamen, sorgten für Unmut in der Community.

Skepsis weicht

Heute, nach dem Release von Silent Hill f, kann man mit Gewissheit sagen, dass Konami nicht zu viel versprochen hat. Sie zeigten nach jedem Release mehr und mehr, dass sie zurück sind, und das stärker denn je. Ihr erster großer Release, das Silent Hill 2 Remake, kam überraschend gut an, sammelte gute Wertungen und verkaufte sich innerhalb von vier Monaten über zwei Millionen Mal. Das Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Remake verkaufte sich innerhalb von 24 Stunden eine Million Mal, genau wie Silent Hill f, was somit einen erfolgreicheren Start als das Silent Hill 2 Remake bedeutete.

Zukünftige Pläne von Konami

Bei so einer Wiederkehr ist klar, dass noch mehr geplant ist. Es wurde bereits bestätigt, dass Bloober Team an einem Silent Hill 1 Remake arbeitet. Auf der Website von Konami gab es eine Umfrage, welches Metal Gear Solid man als Nächstes Remaken solle. Und 2026 soll Silent Hill: Townfall erscheinen, zu dem wir noch kaum etwas wissen. Es gibt aber auch ein paar Gerüchte: So wird etwa behauptet, dass Konami intern an einem neuen Silent Hill arbeitet, das 2027/28 erscheinen soll. Damit hätten sie einen Plan, jährlich ein neues Silent Hill Spiel zu veröffentlichen.

Konami macht aus mäßigen Entwicklerstudios richtig gute

Ich finde es beeindruckend, dass Konami für die Entwicklung der Silent Hill Spiele Studios ausgewählt hat, die zuvor aufgrund eher mäßiger Spiele weniger beliebt waren. Im Falle von Bloober Team (die das Silent Hill 2 Remake entwickelt haben) gab es zuvor schon Spiele, die grundsolide waren, aber dann haben sie unerwartet ein Horrormeisterwerk in die Moderne geholt.

Im Falle von NeoBards Entertainment (den Entwicklern von Silent Hill f) ist es noch überraschender, da dieses Studio zuvor fast ausschließlich Spiele entwickelte, die überhaupt nicht gut ankamen. Sie erstellten die beiden neuesten Resident Evil Multiplayer Titel Resident Evil: Resistance und Resident Evil Re:Verse. Letzteres wurde sogar schon eingestellt.

Beide Studios haben ein sehr gutes Spiel erschaffen. Und Silent Hill: Townfall wird noch einmal spannend, da Screen Burn Interactive (vor Kurzem noch No Code) zuvor mit Stories Untold und Observation zwar gute Spiele entwickelt hat, diese aber sehr kleine Indie Spiele sind. Stories Untold ist sogar rein textbasiert.

In meinem Video gehe ich auf die kommenden Silent-Hill-Spiele noch ausführlicher ein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Schafft es Konami, ein drittes Entwicklerteam von einem kleineren, spielproduzierenden Team zu einem großen heranzuzüchten? Ich bin gespannt.

Ich bin Gilbert, danke fürs Lesen.

Hier kommt ihr zu meinem Kollegen der ebenfalls einen Beitrag zu Silent Hill f gemacht hat: Silent Hill f startet heute: Psycho-Horror im Japan der 1960er Jahre

Quelle: Konami, Bloober Team