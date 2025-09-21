Konami fragt nach dem nächsten Metal-Gear-Solid-Remake

Konami bereitet sich auf das kommende Tokyo Game Show 2025-Wochenende vor und hat angekündigt, im Rahmen der Messe einen neuen Metal Gear Solid Production Hotline Livestream abzuhalten. Dieses Mal liegt der Fokus auf dem Fox Hunt Online-Modus von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Doch besonders für Fans der Reihe sorgt ein weiteres Detail für Gesprächsstoff: Einige Fragen einer Umfrage, die im Anschluss an den Stream verschickt werden soll, sind bereits vorab ins Netz gelangt – und eine davon ist besonders spannend.

Umfrage: Welches MGS soll als Remake folgen?

Die geleakten Fragen zeigen, dass Konami direkt nach den Wünschen der Fans für zukünftige Remakes fragt. Zur Auswahl stehen:

Metal Gear (MSX2, 1987)

Metal Gear 2: Solid Snake (MSX2, 1990)

Metal Gear Solid (PS1, 1998)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (PS2, 2001)

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PS3, 2008)

Metal Gear Solid: Peace Walker (PSP, 2010)

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (PS4/Xbox One, 2014)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (PS4/Xbox One, 2015)

Snake Eater als Ausgangspunkt

Nachdem Konami mit Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bereits den chronologisch ersten Teil der Hauptreihe neu aufgelegt hat, wäre der nächste logische Schritt ein Remake von Peace Walker, gefolgt von Ground Zeroes und The Phantom Pain. Allerdings wünschen sich viele Fans seit Jahren ein vollwertiges Remake des PS1-Klassikers Metal Gear Solid, der den Durchbruch der Serie einläutete. Sollte Konami den Weg über Fan-Votings gehen, dürfte dieser Titel ganz oben auf der Wunschliste stehen.

Master Collection Volume 2 weiterhin geplant?

Interessant ist auch, dass Konami in der Umfrage den Fans die Frage stellt, welche Inhalte sie sich für kommende Livestreams wünschen. Dort taucht explizit ein „Master Collection Volume 2“ auf. Zur Erinnerung: Die erste Collection erschien bereits im Oktober 2023 und enthielt MGS1, MGS2 und MGS3. Angesichts des „Volume 1“-Namens war ein zweiter Teil fest erwartet worden – doch auch zwei Jahre später gibt es dafür noch keinen Release-Termin.

Mit dem anstehenden Stream und der Umfrage deutet Konami an, dass die Zukunft von Metal Gear Solid offen bleibt – und möglicherweise die Fans aktiv mitbestimmen können, welcher Teil als Nächstes ein Remake erhält. Ob es der PS1-Klassiker Metal Gear Solid, der Story-Brückenschlag Peace Walker oder gar die jüngeren Teile der Serie werden, bleibt abzuwarten.