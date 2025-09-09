Jurassic World Evolution 3: Dinotastische Kampagne vorgestellt

Frontier Developments hat einen neuen Trailer zu Jurassic World Evolution 3 veröffentlicht, der einen umfassenden Einblick in den Kampagnen-Modus des kommenden Park-Management-Spiels gibt. In Jurassic World Evolution 3 übernehmt ihr die Rolle eines Managers der Dinosaur Integration Network (DIN) und müsst mehrere Standorte auf exotischen Inseln leiten. Dabei gilt es, die Bedürfnisse eurer Dinosaurier, Parkbesucher und Berater auszubalancieren.

Bekannte Gesichter kehren zurück

Neben dem neuen Spielgeschehen sind auch beliebte Charaktere aus den Filmen wieder mit dabei: Cabot Finch kehrt zurück, ebenso wie Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcolm, dessen witzige Kommentare die Spieler durch die Herausforderungen begleiten.

Was euch im Kampagnen-Modus erwartet

Jeder Park bringt eigene Aufgaben mit sich:

Zuchtprogramme für Dinosaurier

für Dinosaurier Seuchenausbrüche und deren Management

und deren Management Dinosaur Marketplace für den Ankauf und Verkauf von Dinos

für den Ankauf und Verkauf von Dinos Neue Attraktionen, um die Parkbewertung zu steigern

Zudem können Spieler aus einer Vielzahl von Dinosaurierarten wählen, einschließlich junger Dinosaurier, die, rein humorvoll, Musik wie Linkin Park genießen.

Release-Datum und Plattformen

Jurassic World Evolution 3 erscheint am 21. Oktober 2025 für:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC

Der Trailer bietet einen ersten Blick auf die strategischen Möglichkeiten des Spiels und zeigt, wie umfangreich das Management von Parks, Dinosauriern und Ressourcen in der neuen Evolution-Version sein wird.