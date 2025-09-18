Jurassic World Evolution 3: Megalodon, der König der Urzeit-Meere kommt ins Spiel

Frontier Developments hat offiziell bestätigt, dass der legendäre Megalodon in Jurassic World Evolution 3 Einzug hält. Damit erhält das Parkmanagement-Spiel eines der bekanntesten und furchteinflößendsten prähistorischen Raubtiere überhaupt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Megalodon, Gigant der Urzeit-Ozeane

Der Megalodon gilt als einer der größten Raubfische der Erdgeschichte. Vor rund 20 Millionen Jahren durchstreifte er die Ozeane, wo er bis zu 15 Meter lang und 50 Tonnen schwer werden konnte. Mit seinem gewaltigen Maul, das mehr als 270 messerscharfe Zähne enthielt, war er der Schrecken der Urzeitmeere. In Jurassic World Evolution 3 wird er in einem speziellen Lagunen-Gehege untergebracht, das sich durch seine enorme Größe von anderen Aquarien unterscheidet. Spieler müssen außerdem ein gigantisches Hai-Fütterungssystem errichten, um den gefräßigen Räuber zufriedenzustellen.

Neue Gameplay-Herausforderungen

Der Megalodon bringt eine Reihe einzigartiger Herausforderungen mit sich:

Solitäres Verhalten : Anders als viele andere Arten lebt der Megalodon allein. Er zeigt keine Fürsorge für Nachwuchs und könnte sogar eigene Jungtiere attackieren , wenn er provoziert wird.

: Anders als viele andere Arten lebt der Megalodon allein. Er zeigt keine Fürsorge für Nachwuchs und könnte sogar , wenn er provoziert wird. Besondere Attraktion : Gäste können den Megalodon in seiner weitläufigen Lagune beobachten – ein Spektakel, das mit Sicherheit die Parkwertung in die Höhe treiben dürfte.

: Gäste können den Megalodon in seiner weitläufigen Lagune beobachten – ein Spektakel, das mit Sicherheit die Parkwertung in die Höhe treiben dürfte. Management-Aspekte: Seine schiere Größe und die speziellen Anforderungen an Fütterung und Unterbringung stellen Parkbetreiber vor neue, strategische Aufgaben.

Der Release von Jurassic World Evolution 3 ist für den 21. Oktober 2025 geplant. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Mit dem Megalodon und weiteren Neuerungen erweitert Frontier Developments die Möglichkeiten, den ultimativen prähistorischen Erlebnispark aufzubauen. Mit der Ankündigung des Megalodon erfüllt Frontier Developments einen lang gehegten Wunsch der Community. Der urzeitliche Superhai bringt nicht nur eine spektakuläre neue Spezies ins Spiel, sondern sorgt auch für zusätzliche Management-Herausforderungen. Damit dürfte sich Jurassic World Evolution 3 einmal mehr als Pflichtkauf für Dino- und Simulationsfans etablieren.