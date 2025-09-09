IAA MOBILITY 2025: Formel 1 trifft LEGO – wenn Spiel und Sport gemeinsame Werte teilen

Die Faszination für die Formel 1 und die LEGO Gruppe verbindet Generationen, hier gehen Spielspaß und sportlicher Ehrgeiz Hand in Hand. Sport ist für viele Kinder ein fester Bestandteil des Alltags, ebenso wie freies, kreatives Spiel. Beide fördern Fähigkeiten, die Kinder stark für die Zukunft machen.

Eine aktuelle Umfrage (YouGov 2025) beleuchtet das Interesse an verschiedenen Sportarten sowie die Werte, die damit verbunden sind. Demnach treiben 58,3 % der Kinder regelmäßig Sport. Besonders auffällig: Das Interesse an Formel 1 und Motorsport bleibt hoch: 10,4 % der Befragten verfolgen diese Sportarten regelmäßig im TV oder online, bei den Kindern selbst sind es 8,5 %.

Zu den am meisten geschätzten Eigenschaften zählen logisches Denken (51,7 %), Neugier (51,4 %) und Kreativität (43,6 %), Werte, die auch im Selbstverständnis der LEGO Gruppe verankert sind. Klarheit in der Kommunikation (40,3 %), Teamarbeit (37 %) und Mut (39,7 %) werden ebenfalls als entscheidend angesehen. Gerade Mut spielt im Motorsport mit 53,7 % eine herausragende Rolle.

Ob auf der Rennstrecke oder beim Bauen: Die Verbindung von Spiel, Sport und gemeinsamen Werten zeigt, wie Kinder ganzheitlich gefördert und inspiriert werden können.

LEGO auf der IAA MOBILITY 2025

Zur IAA MOBILITY 2025 präsentiert sich die LEGO GmbH mit einem spektakulären Auftritt im Münchner Open Space. Auf rund 250 m² in der Ludwigstraße, direkt gegenüber der Bayerischen Staatsbibliothek, lädt das Motto „LEGO® F1 – Rennfahrer:in für einen Tag“ zum Mitmachen ein.

1 von 6

Besuchende können viele Aktionen erleben:

ihren eigenen Traumrennwagen aus LEGO Elementen bauen

Reaktionsspiele zur Verbesserung der Fahrfähigkeiten testen

mit selbstgebauten Autos Rennen fahren

virtuelle Fahrten an modernen Simulatoren erleben

Ein besonderes Highlight ist das originalgetreue 1:1 LEGO Modell des McLaren F1 Rennwagens, das bereits in Miami über die Rennstrecke gefahren ist, perfekt für spektakuläre Erinnerungsfotos.

Zusätzlich ist LEGO auf dem Messegelände mit einer 70 m² großen LEGO Technic Ausstellungsfläche vertreten. Hier dreht sich alles um beeindruckende Modelle und interaktive Elemente, die Technik- und Motorsportfans gleichermaßen begeistern.

Folgende LEGO Sets stehen im Rahmen der IAA Mobility 2025 besonders im Fokus:

Produkt Art.-Nr. Alter UVP Teile Maße LEGO® Technic Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Rennauto 42206 18+ 229,99 € 1.639 14 x 24 x

63 cm LEGO® Technic Ferrari SF-24 F1 Rennauto 42207 18+ 229,99 € 1.361 13 x 24 x

61 cm LEGO® Technic Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line 42177 18+ 249,99 € 2.891 22 x 43 x

20 cm LEGO® Speed Champions McLaren F1® Team MCL38 Rennauto 77251 10+ 26,99 € 269 4 x 20 x 7 cm LEGO® Speed Champions Ferrari SF-24 F1® Rennauto 77242 10+ 26,99 € 275 4 x 20 x 7 cm LEGO® Speed Champions Oracle Red Bull Racing RB20 F1® Rennauto 77243 10+ 26,99 € 251 4 x 20 x 7 cm