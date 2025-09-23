Hideo Kojima sagte einst in einem Interview, er sei ein Angsthase und habe deshalb Probleme, Horror-Filme zu schauen oder Horror-Spiele zu spielen. Und dennoch verfolgte er 2014 mit dem Spiel Silent Hills, wofür er auch eine Demo Erstellte namens P.T., das gruseligste Spiel auf den Videospielmarkt zu veröffentlichen. Leider zerstritten sich Konami und Kojima und Silent Hills erschien nie.

Mit seinem neuen Horror-Spiel OD möchte er nun das nachholen was damals nicht geklappt hat. Die Fertigstellung von Silent Hills bzw P.T.. Das hat er zwar nie wörtlich behauptet, doch im ersten Trailer zu OD hat Hideo Kojima eine Botschaft versteckt. Schaut man genau hin, erkennt man bei Udo Kier im Mundbereich Zwischen 40 und 53 Sekunden, sehr Schwach Erkennbare Buchstaben. Bei 40, 43, 45, 47 und 53 Sekunden tauchen für einen Frame die Buchstaben A T A M I auf.

Was ist Atami?

Atami ist eine Stadt in Japan, in der Silent Hills angeblich spielen sollte. Damit verweist Kojima auf die Vergangenheit und deutet an, dass OD das Spiel werden könnte, das er damals nicht umsetzen konnte.

Zunächst blieb es allerdings bei dem einen Trailer, der Ende 2023 veröffentlicht wurde. Aufgrund des Autoren- und Schauspielerstreiks wurde die Entwicklung des Spiels zwischenzeitlich still gelegt. Jetzt meldet sich Kojima mit einem neuen, rund dreieinhalbminütigen Trailer zurück: OD lebt noch.

Der neue Trailer

Der neue Trailer ist Kojima Typisch sehr Kryptisch gehalten. Man bekommt nicht all zu viel zu sehen. Es wird eine Art Karte durch einen Türschlitz geschoben. Die Schauspielerin Sophia Lillis Zündet ein paar Kerzen an, doch plötzlich Öffnet sich die Tür hinter ihr. Sichtlich Verängstigt, sieht man sehr Verschwommen eine Vermeidliche Dämonische Gestalt die mit Schweren Schritten den Raum betritt.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es wieder eine versteckte Botschaft im Trailer. Mir ist beim mehrmaligen Anschauen jedoch nichts Auffälliges aufgefallen. Um ehrlich zu sein, hätte ich auch die Buchstaben im ersten Trailer niemals erkannt, wenn man nicht explizit darauf achtet.

Ich bin aber mehr als Froh wieder ein Lebenszeichen von OD zu sehen.

Ich bin Gilbert, vielen Dank fürs Lesen.

