Hearthstone: Erweiterung „Reise durch die Zeitwege“ erscheint am 4. November

Die stets fröhliche Chronomantin Chromie, Hüterin der Zeitwege des bronzenen Drachenschwarms, hat eine bedrohliche Entdeckung gemacht: Murozond, Herr der Ewigkeit, will sämtliche Zeitlinien ins Chaos stürzen und vernichten. Um diesen Plan zu vereiteln, begibt sich Chromie auf eine Reise durch die Zeit und ruft legendäre HeldInnen aus vergangenen, zukünftigen und alternativen Realitäten an ihre Seite. Am 4. November erscheint für Hearthstone die neue Erweiterung Reise durch die Zeitwege mit 145 frischen Karten, den neuen Schlüsselwörtern Sagenhaft und Zurückspulen sowie dem legendären Zeitfürsten Murozond.

Die Macht der Zeit

Neues Schlüsselwort: Sagenhaft. Dieses neue Feature bringt berühmte Warcraft-Heldinnen aus unterschiedlichen Zeitlinien ins Spiel und sie erscheinen nicht allein. Jeder legendäre Heldin bringt eigene legendäre Karten mit, die automatisch ins Deck wandern. Jede Klasse erhält einen HeldIn mit einzigartigen Begleitern oder Effekten. So betritt etwa Generalin Sylvanas mit ihren Schwestern Alleria und Vereesa die Bühne, während Gelbin von morgen zwei legendäre Auren im Gepäck hat, die perfekt mit neuen Paladinkarten harmonieren.

Neues Schlüsselwort: Zurückspulen. Mit diesem Mechanismus können Karten mit zufälligen Effekten erneut gespielt werden und eröffnen so die Chance auf ein anderes, vielleicht besseres Ergebnis. Ob ein fehlgeschlagener Zauber oder ein Dienereffekt, der das falsche Ziel erwischt hat: Mit Zurückspulen können SpielerInnen den Lauf der Geschichte neu schreiben.

Vorverkauf gestartet

Ab sofort ist Reise durch die Zeitwege vorbestellbar.

Das Mega-Vorverkaufsbundle enthält 80 Kartenpackungen der Erweiterung, 10 goldene Packs, je eine normale und goldene legendäre Karte, vier Gasthauszugänge sowie den Heldenskin und die Kartenrückseite „Zeitwanderin Chromie“ .

enthält 80 Kartenpackungen der Erweiterung, 10 goldene Packs, je eine normale und goldene legendäre Karte, vier Gasthauszugänge sowie den Heldenskin und die Kartenrückseite . Das Standard-Vorverkaufsbundle umfasst 60 Kartenpackungen, zwei legendäre Karten und ebenfalls die exklusive Kartenrückseite.

Beide Bundles sind bis zum Release am 4. November erhältlich.

Updates für den Schlachtfeldmodus

Auch der Schlachtfeldmodus wird mit spannenden Neuerungen erweitert: Die beliebten PartnerInnen kehren zurück und stehen bestimmten HeldInnen erneut zur Seite. Darüber hinaus wird es mit einem kommenden Update ein Wiedersehen mit den Anomalien geben, die das Spielgeschehen unvorhersehbar verändern.