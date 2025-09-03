HARMAN Neuheiten 2025: JBL PartyBox 720, Boombox 4 & Harman Kardon Highlights

HARMAN stellt heute eine Reihe aufregender Neuheiten der Marken JBL und Harman Kardon vor.

Mehr als nur Sound – mit der JBL PartyBox 720 die Stimmung anheizen

Für Events, die mehr bieten: kraftvoller JBL Pro Sound trifft auf eine spektakuläre Lichtshow.

Die neue JBL PartyBox 720 liefert mit satten 800 Watt und AI-Sound-Boost druckvollen Klang und tiefe Bässe, unabhängig von der Lautstärke. Ihre dynamische Lichtinszenierung, robustere Räder und ein ergonomischer Griff sorgen für maximale Flexibilität, ob drinnen oder draußen. Dank Akku-Option ist sie jederzeit einsatzbereit: Mit zwei Battery 600 Packs (separat erhältlich) läuft die Party auch ohne Steckdose bis zu 15 Stunden weiter.

Für noch mehr Sound lassen sich zwei PartyBox 720 im Stereo-Modus koppeln oder kabellos mit weiteren JBL Auracast™-fähigen Lautsprechern verbinden. Ob Musik-Streaming, Karaoke oder der Anschluss von Mikrofonen und Equipment – USB-Port und zwei XLR-Eingänge bieten volle Flexibilität.

JBL Boombox 4 – kompromisslose Power für jeden Anlass

Zurück und stärker denn je: 50 % mehr Leistung, Bass Boost und unverkennbarer JBL Sound.

Mit der Boombox 4 setzt HARMAN neue Maßstäbe in Sachen Klangkraft. Entwickelt, um Räume zum Beben zu bringen, Partys zu befeuern und Menschen durch Sound zu verbinden, vereint sie tiefe, präzise Bässe mit innovativer Technologie und kompromissloser Performance.

Harman Kardon Aura Studio 5 – Design trifft Klang in perfekter Harmonie

Ein eleganter Heimlautsprecher mit immersivem Sound und naturinspirierter Lichtprojektion für stimmungsvolle Momente.

Die neueste Generation der ikonischen Aura-Serie kombiniert ein optimiertes Akustikdesign mit einer mehrschichtigen Lichtinszenierung, die Räume sowohl optisch als auch akustisch in Szene setzt. Ob beim Musikhören, Entspannen oder als stilvolles Wohnaccessoire, der Aura Studio 5 macht jeden Moment intensiver.

Harman Kardon SoundSticks 5 – ein Designklassiker neu gedacht

Verbesserte Akustik, intuitive Bedienung und atmosphärische Ambiente-Beleuchtung.

Mit den SoundSticks 5 präsentiert Harman Kardon die Weiterentwicklung eines der bekanntesten Lautsprechersysteme weltweit. Seit ihrer Einführung begeistern sie Designliebhaber und Audiophile gleichermaßen. Die neue Generation führt dieses Erbe fort, mit herausragendem Klang, moderner Konnektivität und zeitloser Ästhetik.