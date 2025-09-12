Gute und günstige Spiele: Diese coolen Games kosten (fast) nichts!

Beliebte Spiele gehen richtig ins Geld, wenn sie veröffentlicht werden. Gerade im Indie-Bereich finden Spieler aller Couleur die Möglichkeit, günstige und coole Games zu zocken und auszuprobieren. Einige Klassiker mit hoher Nachfrage sind jedoch ebenfalls kostenfrei. Hier besteht zwar die Möglichkeit, Ingame-Käufe zu tätigen, es gibt aber keine Pflicht.

Wer lieber bekanntere und (eigentlich) teure Titel spielen möchte, sollte Angebotsaktionen für sich nutzen. Es gibt mehrmals pro Jahr die Gelegenheit, auch Top-Titel günstig abzustauben. Welche Spiele beliebt und (fast) umsonst sind und welche Spartricks es gibt, wird nachfolgend unter die Lupe genommen.

Viele Top-Titel sind kostenlos spielbar

Einige der bekanntesten Titel überhaupt lassen sich kostenlos spielen. Dazu gehören Fortnite, Apex Legends und Rainbow Six Siege. Wer einsteigen möchte, kann sich den Titel kostenlos herunterladen und seinen eigenen Charakter erstellen. Diese Spiele basieren auf dem Free-to-Play-Modell, bieten aber optionale Käufe für zusätzliche Inhalte an.

Fortnite ist ein Battle-Royale-Titel, der komplett kostenlos und dauerhaft verfügbar ist. Der Publisher verdient durch sogenannte „V-Bucks“. Das ist die Ingame-Währung, die Spieler mit Echtgeld kaufen können. Wichtig ist hier z.B. der Battle-Pass, der neue Optionen freischaltet und Herausforderungen bietet. Wenn die Spieler diese abschließen, bekommen sie spezielle kosmetische Items wie Outfits. Wer kein Geld ausgeben will, muss hart bleiben.

Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert Apex Legends. Der Battle-Royale-Shooter ist auf allen großen Plattformen frei verfügbar und kann komplett kostenlos gespielt werden. Hier bietet der Anbieter ebenfalls saisonale Battle-Passes (ohne spielerische Vorteile) sowie kosmetische Items gegen Echtgeld an. Manchmal kann es im Playstation Store 25 Cent kosten, den Titel herunterzuladen. Dabei geht es um Jugendschutzregelungen, Apex Legends ist aber grundlegend kostenlos spielbar.

Rainbow Six Siege war anfangs ein kostenpflichtiges Game, im Juni 2025 kam mit dem Update „Siege X“ aber eine Option, die kostenlosen Zugang zu verschiedenen Modi bietet. Neue Spieler können aber nicht alles nutzen, nur die Funktionen „Ohne Rang“, „Dual Front“ und „Schnelles Spiel“ sind gratis. Wer alles nutzen möchte, muss entweder einen Battle Pass kaufen oder aber den kompletten Titel.

Pay2Win-Titel ermöglichen zahlenden Spielern Vorteile

Während die obigen Titel der Kategorie Free2Play angehören, gibt es auch einige Spiele, die auf Pay2Win setzen. Fortnite beispielsweise bringt zahlenden Kunden lediglich kosmetische Vorteile durch Skins oder Outfits. Pay2Win bedeutet, dass Spieler durch Zahlungen im Spiel echte Vorteile haben und quasi gezwungen sind, Geld einzusetzen, wenn sie mit der Konkurrenz mithalten wollen.

Das Prinzip erinnert ein bisschen an die Glücksspielbranche. Sie boomt vor allem im Internet. Wenn Casinos ohne die 5 Sekunden Regel im Test sind, stürzen sich Interessierte förmlich darauf, um sich einen Vorteil zu verschaffen und bessere Spieleauswahl zu genießen.

Allerdings sind die Vorteile des einen Spielers hier nicht die Nachteile des anderen Spielers. Beim Glücksspiel zahlt man Geld, hat dafür aber auch eine Gewinnchance. Wer mehr Geld zahlt, hat die Gewinnchance öfter. Die Höhe der eigenen Einzahlungen verändert aber nicht die Chancen anderer Spieler.

Das ist bei klassischen Pay2Win-Games anders, denn wer sich mehr Stärke kauft, kann die Konkurrenz besser besiegen. Einige der bekanntesten Titel werden nachfolgend vorgestellt.

Star Citizen

Das Spiel ist kostenlos herunterladbar, allerdings kosten viele Items und Schiffe zwischen 20 und mehreren 100 Euro. Das Weltraum-MMO ist ein Phänomen, weil es einerseits schon ewig in der Alpha-Phase steckt und andererseits über Crowdfunding Millionen eingesammelt hat. Das System wird immer wieder kritisiert, trotzdem ist der Titel gefragt und auch die freiwilligen Käufe und Abonnements laufen für die Publisher gut.

Clash of Clans

Es ist eines der beliebtesten Handyspiele und grundlegend kostenlos spielbar. Wer allerdings Ressourcen kaufen oder den Spielfortschritt beschleunigen möchte, muss echtes Geld in die Hand nehmen. Dabei kommt es auf den Spieler selbst an. Mit viel Geduld ist es möglich, Titel wie Clash of Clans ohne Geldeinsatz zu zocken. Wenn der Spielrausch aber erstmal gestartet ist, greifen viele Menschen doch zu Geld.

Zuletzt sind die Umsätze für Clash of Clans sukzessive runtergegangen, allerdings ist der Titel mittlerweile auch schon zehn Jahre alt.

EA FC im Ultimate-Team-Modus

Bei FIFA denken die meisten Zocker, dass das Spiel einmalig 60 Euro (oder mehr) kostet, dafür aber alles beinhaltet, was möglich ist. Der Schock kommt dann später, wenn bestimmte Karten und Spieler doch nur gegen Cash erhältlich sind. Zentrales Thema sind die von Verbraucherschützern immer wieder kritisierten Lootboxen. Wer hier einmal anfängt, kann schnell immer mehr kaufen und zu viel Geld ausgeben.

Im Spiel Ultimate Teams sind einzelne Kartenpacks ab ein bis fünf Euro erhältlich. Wer große Pakete kaufen möchte, kann dreistellige Summen investieren. Echte FIFA-Fans geben fast immer Geld aus und daher ist das Spiel auch in der Vergangenheit immer mal wieder in die Kritik geraten.

Magic: The Gathering Arena

Das Kartenspiel Magic: The Gathering Arena ist komplett kostenlos spielbar, aber wer hier zum echten Fan wird, greift meist trotzdem in die Tasche. Gewisse Karten gibt es nur gegen Echtgeld oder als Gewinnoption bei Turnieren. Für den Zugang zu Turnieren wird Eintritt fällig, ab fünf Euro können Spieler mitmachen. Um ein wirklich gutes Deck zusammenzustellen, braucht es entweder jede Menge Glück oder aber Geld.

Mehrere hundert Euro sind für starke Decks denkbar, manche besondere Karte kostet diesen Preis alleine. Kostenfrei ist Magic nur auf Anfängerlevel spielbar, wer bei den „großen Playern“ mitmischen will, braucht Investitionen.

Geld sparen beim Spielekauf statt Pay2Win

Manche Spieler geben lieber anfangs ein paar Euro mehr aus, haben dafür aber die Chance auf gleiche Ergebnisse wie Mitspieler. Durch immer wiederkehrende Sparangebote und Aktionen besteht die Möglichkeit, die Ausgaben für Spiele zu reduzieren.

Ganz besonders PC-Gamer haben hier große Vorteile. Die Plattform Steam führt vier Sales pro Jahr durch (Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter). Hier sind Rabatte bis zu 90 Prozent möglich, auch auf recht neue und beliebte Spiele. Viele Top-Titel gibt es dann schon ab fünf oder zehn Euro.

Im Epic-Games-Store gibt es immer wieder Gratis-Spiele und große Sales wie den Sommersale jedes Jahr. Die Rabatte können bis zu 70 Prozent betragen, Titel wie Cyberpunk2077 gehen dann für rund 24 Euro über den Tisch.

Eine Sparmöglichkeit bieten außerdem Shops wie Instant-Gaming. Hier werden Game-Keys für Steam, aber auch für PlayStation oder Xbox geboten. Besonderer Vorteil, dass die Titel direkt nach dem Kauf online geliefert werden.