Genshin Impact Version Luna I: Neues Gebiet Nod‑Krai, Charaktere & Jubiläums‑Events

Das weltweit gefeierte Open-World-RPG Genshin Impact von HoYoverse hat heute sein großes jährliches Update veröffentlicht: Version Luna I – „A Dance of Snowy Tides and Hoarfrost Groves“. Mit dieser Erweiterung öffnet sich Nod-Krai, die siebte große Region Teyvats, in der geheimnisvolle Wahrheiten rund um den Mond darauf warten, entdeckt zu werden. Eine farbenfrohe Riege neuer Figuren bereichert sowohl die Handlung als auch die spielbare Besetzung, begleitet von frischen Features, die das Eintauchen in die Welt noch intensiver gestalten. Zum fünften Jubiläum des Spiels erwarten die Community zudem besondere Belohnungen und Events, darunter ein neues HoYoFair Genshin Impact Fan Art Special Program.

Spielende, die die Hauptquest von Liyue abgeschlossen haben, können sofort in die neue Archon-Quest in Nod-Krai starten. Dort spitzt sich der Konflikt zu: Die Fatui-Abgesandte „Marionette“ herrscht von ihrer Festung aus, während sich ein Komplott zur Aneignung der Mondkraft entfaltet. Auf ihrer Reise schließen sich die Spielenden mit Lauma von den Frostmoon Scions zusammen, kämpfen an der Seite von Flins gegen die Wilde Jagd und begegnen in Nasha Town sowohl neuen Verbündeten als auch alten Bekannten wie Dori, Nefer und Jahoda. Auch Columbina kehrt zurück, sie hat die Fatui verlassen und wird in ihrer Heimat Nod-Krai als Mondmaid verehrt.

Drei neue Charaktere aus Nod-Krai erweitern das spielbare Aufgebot, einige mit der Fähigkeit, spezielle Lunar-Reaktionen auszulösen:

Lauma, die Mondchanterin (5★-Katalysator, Dendro), führt die neue Lunar-Bloom-Reaktion ein.

Flins (5★-Stangenwaffe, Elektro) entfesselt mächtige Lunar-Charged-Angriffe.

Aino (4★-Claymore) kann kostenlos durch Fortschritt in der neuen Archon-Quest rekrutiert werden.

Die erste Hälfte der Event-Wünsche bringt Lauma zusammen mit einem Rerun von Nahida sowie einem Sumeru-Themenbanner. In der zweiten Hälfte folgen Flins, Aino und ein Rerun von Yelan.

Neue Spielfunktionen vertiefen die Verbindung zwischen Figuren, Geschichte und Erkundung:

Lauma wird von den Frostmoon Scions ehrfürchtig begrüßt und kann dank ihrer Tierverbundenheit Unterstützung von Wildtieren erhalten.

Flins, der erfahrene Lightkeeper, spürt mit seiner Laterne die Wilde Jagd auf und versteht ihre rätselhaften Stimmen.

Aino, Erfinderin des gewaltigen „Knuckle Duckle“, schaltet exklusive Interaktionen mit diesem frei.

Das neue Feature „Meeting Points“ erlaubt es, den Alltag der Gefährten mitzuerleben, von Legenden am Lagerfeuer bis zu persönlichen Momenten zwischen Figuren.

Zum Jubiläum gibt es reichlich Geschenke: einen kostenlosen 5★-Charakter aus dem Standardbanner inklusive Aufstiegsmaterialien bis Stufe 60, Intertwined Fate ×10, 1.600 Primogems, zwei Nod-Krai-Gadgets und mehr.

Das HoYoFair-Jubiläumsprogramm „Parallels Meet“ feiert am 20. September um 20:00 Uhr (UTC+8) Premiere und präsentiert über 15 Fan-Produktionen, von animierten Kurzfilmen bis zu Musikstücken. Zu den Highlights zählen das Finale von If Genshin Had a Cyberpunk Anime: Progenitor, neue Episoden beliebter Serien, ein Auftritt von Sängerin ReoNa mit dem offiziellen Titelsong sowie ein Girlband-Animationsprojekt mit den japanischen Stimmen von Varesa, Kokomi, Amber, Kirara und Layla.

Seit dem 10. September 2025 ist Version Luna I auf PlayStation®, Xbox, PC, Android und iOS spielbar, mit Cross-Progression und Koop-Funktion für grenzenloses Abenteuer.