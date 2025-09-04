GeForce NOW Upgrade: Blackwell RTX 5080 & 17 neue Spiele im September

Alexander Schaaf
Am Mittwoch, 10. September, ist es so weit: Die NVIDIA Blackwell RTX-Power kommt in die Cloud von GeForce NOW. Mit der neuen GeForce RTX 5080-Leistung können Mitglieder künftig in noch höheren Auflösungen und mit beeindruckenderen Bildraten streamen. Außerdem verdoppelt sich die Zahl der unterstützten Spiele und das ist nur der Anfang.

September-Highlights vor dem Launch

Noch bevor die Server nächste Woche aufdrehen, gibt es im September bereits 17 neue Spiele zum Streamen – fast alle direkt zum Release in der Cloud. Darunter:

  • Borderlands 4 (Steam/Epic Games Store, 11. September)
  • Dying Light: The Beast (Steam, 19. September)
  • Jump Space (Steam, 19. September)
  • Endless Legend 2 (Steam, 22. September)
  • Cloverpit (Steam, 26. September)
    …und viele weitere.

Auch Battlefield 6 wird pünktlich zum Release im Oktober in der Cloud spielbar sein.

Diese Woche neu im Stream

Fünf frische Titel sind ab sofort verfügbar – allen voran:

  • Hell Is Us – ein mysteriöses Abenteuer in einer fremden Welt voller Gefahren
  • Hollow Knight: Silksong – das lang erwartete, atmosphärische Metroidvania, jetzt fast überall spielbar

Weitere Neuzugänge dieser Woche:

  • METAL EDEN (Steam, 2. September)
  • Cataclismo (Xbox, im PC Game Pass, 4. September)
  • Cronos: The New Dawn (Steam, Early Access ab 3. September, Release 5. September)

Alle September-Neuerscheinungen in der Cloud

  • Firefighting Simulator: Ignite – 9. September
  • Borderlands 4 – 11. September
  • Fata Deum – The God Sim – 15. September
  • Dying Light: The Beast – 19. September
  • Jump Space – 19. September
  • Warborne Above Ashes – 19. September
  • Endless Legend 2 – 22. September
  • Baby Steps – 23. September
  • Aztecs: The Last Sun – 23. September
  • Lost Rift – 25. September
  • Cloverpit – 26. September
  • Predecessor – September

NVIDIA läutet mit der Blackwell-Architektur ein neues Zeitalter für GeForce NOW ein

