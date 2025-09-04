GeForce NOW Upgrade: Blackwell RTX 5080 & 17 neue Spiele im September

Am Mittwoch, 10. September, ist es so weit: Die NVIDIA Blackwell RTX-Power kommt in die Cloud von GeForce NOW. Mit der neuen GeForce RTX 5080-Leistung können Mitglieder künftig in noch höheren Auflösungen und mit beeindruckenderen Bildraten streamen. Außerdem verdoppelt sich die Zahl der unterstützten Spiele und das ist nur der Anfang.
September-Highlights vor dem Launch
Noch bevor die Server nächste Woche aufdrehen, gibt es im September bereits 17 neue Spiele zum Streamen – fast alle direkt zum Release in der Cloud. Darunter:
- Borderlands 4 (Steam/Epic Games Store, 11. September)
- Dying Light: The Beast (Steam, 19. September)
- Jump Space (Steam, 19. September)
- Endless Legend 2 (Steam, 22. September)
- Cloverpit (Steam, 26. September)
…und viele weitere.
Auch Battlefield 6 wird pünktlich zum Release im Oktober in der Cloud spielbar sein.
Diese Woche neu im Stream
Fünf frische Titel sind ab sofort verfügbar – allen voran:
- Hell Is Us – ein mysteriöses Abenteuer in einer fremden Welt voller Gefahren
- Hollow Knight: Silksong – das lang erwartete, atmosphärische Metroidvania, jetzt fast überall spielbar
Weitere Neuzugänge dieser Woche:
- METAL EDEN (Steam, 2. September)
- Cataclismo (Xbox, im PC Game Pass, 4. September)
- Cronos: The New Dawn (Steam, Early Access ab 3. September, Release 5. September)
Alle September-Neuerscheinungen in der Cloud
- Firefighting Simulator: Ignite – 9. September
- Borderlands 4 – 11. September
- Fata Deum – The God Sim – 15. September
- Dying Light: The Beast – 19. September
- Jump Space – 19. September
- Warborne Above Ashes – 19. September
- Endless Legend 2 – 22. September
- Baby Steps – 23. September
- Aztecs: The Last Sun – 23. September
- Lost Rift – 25. September
- Cloverpit – 26. September
- Predecessor – September
NVIDIA läutet mit der Blackwell-Architektur ein neues Zeitalter für GeForce NOW ein