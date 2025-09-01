Beendet Gears of War: Reloaded den Konsolenkrieg?

Das frisch veröffentlichte Gears of War Reloaded hat bereits kurz nach Release die Marke von über einer Million Spielern erreicht. Der Titel ist seit dieser Woche für PS5, Xbox Series X|S und PC verfügbar und feiert damit gleichzeitig das PlayStation-Debüt der traditionsreichen Shooter-Reihe.

Entwickler: „Wir beenden den Konsolenkrieg“

Das Studio hinter dem Remaster kommentierte den Meilenstein augenzwinkernd mit den Worten, man sei dabei, „den Konsolenkrieg zu beenden – Grub für Grub“. Ganz so weit ist es vermutlich noch nicht, aber der Erfolg zeigt, dass das Interesse an der Reihe nach wie vor riesig ist – und das plattformübergreifend. Einige Faktoren dürften zum schnellen Erfolg beigetragen haben:

Kostenlose Upgrades für Besitzer älterer Versionen

Die Verfügbarkeit im Xbox Game Pass

Starke Verkaufszahlen auf PS5, da Gears of War hier erstmals auf Sonys Konsole erscheint

Tatsächlich rangiert der Shooter im US PlayStation Store aktuell auf Platz 10 der meistverkauften Spiele. Vor ihm liegen nur Schwergewichte wie Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Roblox, Fortnite oder Madden NFL 26.

Wie geht es weiter?

Ein detaillierter Vergleich der Verkaufszahlen nach Plattform wäre spannend – doch solche Daten geben Publisher in der Regel nicht heraus. Klar ist jedoch: Gears of War Reloaded hat einen erfolgreichen Start hingelegt und die Serie damit auf allen großen Plattformen etabliert.