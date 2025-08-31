G2G – 15 Jahre Gewinnspiel – Toshiba

Finale beim Geburtstagsgewinnspiel. Speicher kann man nie genug haben, auch nicht wenn man mal unterwegs ist. Zusammen mit Toshiba verlosen wir heute zwei externe Festplatten. Canvio Basic mit 2 TB Speicherplatz und für einen weiteren Gewinner gibt es sogar die Canvio Gaming mit satten 2 TB Speicher!

Toshiba Canvio Basics 2 TB

Mit SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-Technologie lassen sich bis zu 4 TB an Daten ultraschnell auf die externen Festplatten der Canvio Basics-Reihe übertragen. Diese Geräte sind auf Microsoft Windows ausgelegt und erfordern daher bei Windows-Geräten keine Softwareinstallation – Sie können also sofort mit dem Sichern Ihrer wichtigsten Dateien beginnen. Ob am Schreibtisch oder unterwegs, das zeitlose Design mit mattem Finish sieht einfach immer gut aus. Dank Kompatibilität mit USB 2.0 können Sie auch ältere Hardware problemlos anschließen.

Viel Speicherplatz in einem praktischen, kompakten, mattschwarzen Gehäuse. Die mit verschiedenen Speicherkapazitäten (bis zu 4 TB) erhältliche Festplatte Canvio Basics ist das perfekte Speichermedium für Daten, Musik, Filme und Bilder. Diese Geräte werden über USB mit Strom versorgt – mehr als ein USB-Kabel müssen Sie also nicht an Ihren PC oder Ihr Notebook anschließen.

Formfaktor: 2.5″

Datenträger: 2TB HDD (SATA, AHCI)

Anschluss: extern 1x USB 3.0 Micro-B

RAID-Level: N/​A

Lüfter: N/​A

Abmessungen: 109x78x14mm

Gewicht: 149g

Farbe: schwarz

Besonderheiten: inkl. USB-Kabel (USB-A)

Canvio: Gaming

Toshiba Canvio Gaming schwarz 2 TB

Bereit für das nächste Spiel: Mit der Festplatte Canvio Gaming erweitern Sie Ihre Game-Palette im Handumdrehen. Diese mobile Festplatte unterstützt Ihre Gaming-Leidenschaft optimal, indem sie es Ihnen ermöglicht, die Konsole für neue, herausfordernde Games freizuräumen. Die 4 TB zusätzlichen Speichers erlauben es Ihnen, überall dort zu gamen, wo Sie möchten.

Wer häufiger spielt, erhöht seine Gewinnchancen. Mit der mobilen Festplatte Canvio Gaming müssen Sie kein Game opfern, um sich mit Neuveröffentlichungen befassen zu können. In dem schmalen, leichten Gerät ist Platz für bis zu 100 Games – dank des Formfaktors ist es überall bequem zu Hand. Mit bis zu 4 TB Speicherplatz müssen Sie sich bei der Game-Auswahl nicht zurückhalten.

Formfaktor: 2.5″

Datenträger: 2TB HDD (SATA, AHCI)

Anschluss intern: 1x SATA 6Gb/​s

Anschluss extern: 1x USB 3.0 Micro-B

RAID-Level: N/​A

Lüfter: N/​A

Abmessungen: 111x80x13.5mm

Gewicht: 149g

Farbe: schwarz

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.09.2025 an allen Gewinnspielen unseres

15. Geburtstages teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.09.2025 um 23:59 Uhr