Fire Emblem: Fortune’s Weave: Erscheint 2026 für Nintendo Switch 2

Nintendo hat die heutige Nintendo Direct mit einem echten Highlight beendet: Die Ankündigung von Fire Emblem: Fortune’s Weave. Der neue Teil der beliebten Strategie-Rollenspielreihe erscheint 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 und bringt Fans zurück in eine Welt voller Taktik, Intrigen und epischer Schlachten.

Eine neue Welt mit vertrauten Gesichtern

Der erste Trailer zeigt eine aride, wüstenartige Region, in deren Zentrum ein gewaltiges Kolosseum steht. Dieses scheint eine wichtige Rolle für die Geschichte zu spielen, denn laut Nintendo sind die sogenannten „Heroic Games“ gestartet – ein Turnier, das Helden und Nationen zusammenführt. Auffällig sind zudem die Charakterdesigns und einige bekannte Gesichter, die Fans sofort an Fire Emblem: Three Houses erinnern. Schon jetzt wird in der Community spekuliert, dass es sich um eine direkte Fortsetzung oder ein Spin-off handeln könnte, das lose an die Ereignisse des Erfolgs-Hits anknüpft.

Klassisches Fire Emblem-Gameplay mit neuen Akzenten

Spieler können sich erneut auf das bewährte taktische, rundenbasierte Kampfsystem freuen, das die Serie seit Jahrzehnten prägt. Gleichzeitig verspricht Nintendo verflochtene Story-Stränge, die Charaktere und Fraktionen eng miteinander verknüpfen. Das Kolosseum könnte dabei nicht nur als Schauplatz von Kämpfen dienen, sondern auch das narrative Zentrum der Geschichte bilden.

Release auf Switch 2 in 2026

Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht, klar ist jedoch: Fire Emblem: Fortune’s Weave erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2 im Jahr 2026. Mehr Details dürften im Laufe der kommenden Monate folgen – spätestens auf den großen Nintendo-Events 2025 und 2026.