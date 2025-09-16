Final Fantasy XIV feiert 12 Jahre: Jubiläum, Erweiterungen & Zukunft des MMORPGs

Zum 12. Jubiläum von Final Fantasy XIV: A Realm Reborn steht ein Rückblick auf die bewegte Geschichte des MMORPGs ebenso im Mittelpunkt wie ein Ausblick auf seine Zukunft, denn hier ist noch lange nichts „final“.

Ein Neuanfang nach dem Unterang

Im Jahr 2013 wurde A Realm Reborn von Naoki Yoshida und seinem Team veröffentlicht, nachdem die Welt der ursprünglichen Version durch eine Katastrophe untergegangen war. Doch das Ende war es nicht: Die Krieger*innen des Lichts brachen nach Eorzea auf, um ihr Schicksal zu suchen und die Bedrohung durch das Garleische Kaiserreich abzuwehren.

Schon bald entwickelte sich das Spiel zu einem Dauerbrenner im Genre. Mehr als 30 Millionen Spieler*innen haben sich seither in die Welten von Final Fantasy XIV Online begeben, täglich sind tausende Abenteurer aktiv. Fünf große Erweiterungen: Heavensward, Stormblood, Shadowbringers, Endwalker und Dawntrail erweiterten die Geschichte, führten neue Charaktere ein und brachten spielerische Innovationen. Regelmäßige Patches sorgen zudem für stetige Verbesserungen.

Eine lebendige Community

Auch zwölf Jahre nach dem Neustart wächst die Gemeinschaft weiter. Dazu tragen nicht nur regelmäßige Ingame-Events bei, sondern auch Kooperationen mit anderen Marken, etwa Final Fantasy XV oder die jüngst angekündigte Zusammenarbeit mit Monster Hunter Wilds. In diesem Rahmen taucht unter anderem der Wächter Arkveld in der Welt von Final Fantasy XIV auf.

Die Grundlagen für eine neue Ära sind gelegt. Die stetig wachsende Fangemeinde erwartet bereits kommende Erweiterungen, neue Herausforderungen und das Wiedersehen mit vertrauten Figuren. Produzent und Direktor Naoki Yoshida deutete kürzlich an, dass die nächste Erweiterung möglicherweise früher erscheint, als viele vermuten.

Im kommenden Jahr stehen gleich drei große Fanfestivals an, in Anaheim (USA), Tokio (Japan) und Ende Juli in Berlin. Präsentationen, Panels, interaktive Aktivitäten und Live-Konzerte machen die Veranstaltungen zu besonderen Erlebnissen. Für Europa und insbesondere Deutschland, wo Final Fantasy XIV eine starke Basis hat, ist das Festival in Berlin ein bedeutendes Ereignis und ein Dankeschön an die treue Spielerschaft.