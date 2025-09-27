ENDORFY stellt die Stratus White PWM ARGB-Serie vor

ENDORFY, die internationale Marke für Gamer, Kreative und Technik-Enthusiasten, erweitert ihr Portfolio um zwei neue Axiallüfter: den Stratus 120 White PWM ARGB und den Stratus 140 White PWM ARGB. Bei der Entwicklung lag der Fokus auf einer perfekt abgestimmten weißen Farbgebung und hochwertigen Materialien, die mit den bewährten Leistungsmerkmalen der Stratus-Reihe kombiniert wurden. Ursprünglich exklusiv im Arx 700 White ARGB-Gehäuse verbaut, sind die weißen Lüfter nun auch einzeln erhältlich. Sie verbinden starke Kühlleistung mit flüsterleisem Betrieb und einem klaren, modernen Design.

Leistung ohne Kompromisse

Die Stratus White PWM ARGB-Lüfter wurden gemeinsam mit Synergy Cooling entwickelt und speziell für leistungsstarke Systeme konzipiert. Ein optimierter Rotor und präzise geformte Lüfterblätter sorgen für hohen Luftdurchsatz, während das fortschrittliche FDB-Lager Reibung und Geräuschentwicklung minimiert. So bleiben selbst stark beanspruchte Komponenten zuverlässig kühl und das bei angenehm leisem Betrieb.

Dank versiegelter Bauweise, langlebiger Materialien und einer MTBF von bis zu 80.000 Stunden sind die Lüfter auf jahrelangen, störungsfreien Einsatz ausgelegt. Damit eignen sie sich besonders für Gehäuse mit dichten Staubfiltern oder Radiatoren mit enger Lamellenstruktur.

Präzise Steuerung mit PWM

Die Stratus-Serie richtet sich an Enthusiasten, die volle Kontrolle über ihr System wünschen. Über die PWM-Technologie lassen sich die Drehzahlen exakt anpassen und der Luftstrom in Echtzeit regulieren.

Stratus 140 White PWM ARGB: 200 – 1200 U/min

Stratus 120 White PWM ARGB: 200 – 1400 U/min

So entsteht die ideale Balance zwischen Kühlleistung und nahezu lautlosem Betrieb.

Fan Stop – Stille auf Abruf

Neben Leistung und Kontrolle stand auch die Geräuschreduzierung im Mittelpunkt. Die Lüfter arbeiten bereits von Haus aus leise, können aber bei geringer Last dank Fan-Stop-Funktion komplett abgeschaltet werden. Mit einer passenden Lüfterkurve ist so ein semi-passiver Betrieb möglich, für absolute Ruhe, wenn keine Kühlung benötigt wird.

Design trifft Funktion

Jeder Stratus-Lüfter überzeugt durch ein sorgfältig abgestimmtes, reines Weiß, das sich nahtlos in moderne Gehäuse integriert. Das minimalistische, elegante Design ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch für den Dauerbetrieb in Hochleistungssystemen ausgelegt.

Die integrierte ARGB-Beleuchtung sorgt für lebendige Farben und weiche Übergänge über die Lüfterblätter hinweg. Damit lassen sich die Lüfter perfekt ins Setup einfügen und setzen zugleich stilvolle Akzente.

Ein neues Kapitel für ENDORFY

Mit der Stratus White PWM ARGB-Serie unterstreicht ENDORFY seinen Anspruch, Leistung, Silence und Design in Einklang zu bringen. Die Lüfter sind ein weiterer Meilenstein in der weißen Produktlinie und richten sich an alle, die weder bei Kühlung noch bei Optik Kompromisse eingehen wollen. Sie fügen sich nahtlos in jede Konfiguration ein und liefern auch nach Jahren intensiver Nutzung konstante Ergebnisse.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen ENDORFY Stratus White PWM ARGB-Lüfter sind ab sofort erhältlich, der UVP des 120-mm-Modells (EY4A020) beträgt 10,50 € und der des 140 mm großen Modells (EY4A021) 11,50 €.