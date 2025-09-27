ENDORFY präsentiert die neue Thock V2-Serie

Nach dem Erfolg des Flaggschiffmodells Celeris 1800 bringt ENDORFY, die internationale Marke für Gamer, Creator und Technikfans, eine vollständig überarbeitete Thock V2-Reihe auf den Markt. Das neue Line-up umfasst drei Modelle im eleganten Altgrau-Design. Auf den ersten Blick wirken sie vertraut, doch die Liste an Verbesserungen gegenüber der ersten Thock-Generation ist beeindruckend. Hochwertige Verarbeitung, smarte Features und ein attraktiver Preis machen die Serie zu einem echten Highlight.

Drei Modelle für Arbeit und Freizeit

Die Thock V2 ist in drei Größen erhältlich, wobei zwei Modelle kabelgebunden sind und ein Modell kabellos genutzt werden kann. Alle Versionen werden von einer einheitlichen Software unterstützt, die es ermöglicht, Beleuchtung, Tastenbelegung und Makros individuell anzupassen. Damit richtet sich die Serie an alle, die Wert auf Komfort und Flexibilität legen.

„Die erste Thock-Serie hat eine solide Basis geschaffen. Nach dem erfolgreichen Start haben wir uns das Feedback der Community genau angehört und uns auf das Wesentliche konzentriert. Wir haben das Design überarbeitet, Hot-Swap-Unterstützung integriert, Schalter und Stabilisatoren verbessert und eine fortschrittliche akustische Behandlung durchgeführt. Viele dieser Upgrades wurden direkt von unserem großen Modell Celeris 1800 inspiriert“, sagt Rafał Zaniewski, ENDORFY’s Chief Product Officer Accessories.

Erstklassiges Tippgefühl und Akustik

Besonderes Augenmerk hat ENDORFY auf das Tippgefühl gelegt. Mehrschichtiger Akustikschaum, bei den kabelgebundenen Modellen bestehend aus PORON, EPDM und IXPE, bei der kabellosen Version aus doppeltem PORON und IXPE, sorgt in Kombination mit Silikondämpfern unter der Leertaste für einen warmen, angenehmen Klang bei jedem Anschlag. Ergänzt wird dies durch eine stabile Aluminium-Oberplatte und ein robustes Gehäuse, das auch nach jahrelanger Nutzung für Stabilität und Komfort sorgt.

Bei den Schaltern setzt ENDORFY auf zwei eigens angepasste Varianten. Die gemeinsam mit Gateron entwickelten ENDORFY Yellow-Schalter bieten eine besonders geschmeidige Bedienung, Stabilität und einen satten Klang und sind in den kabellosen Modellen verfügbar. Die ENDORFY Red-Schalter hingegen sind speziell auf Gaming ausgelegt: schnell, reaktionsstark und mit gleichmäßiger Beleuchtung, erhältlich in den kabelgebundenen Versionen. Alle Modelle unterstützen Hot-Swap und werden mit praktischem Zubehör wie Keycap- und Switch-Puller sowie zwei Ersatzschaltern ausgeliefert.

Intuitive Software und praktische Extras

Die intuitive Software erkennt die Tastatur automatisch und funktioniert auch kabellos über den Dongle. So lassen sich Beleuchtung, Makros und Layouts jederzeit anpassen. Zusätzlich enthalten die kabellosen Modelle optionale graue Esc- und Enter-Tasten für einen minimalistischen Look. Wer noch mehr Komfort möchte, kann eine separat erhältliche magnetische Handballenauflage aus Memory-Schaum mit PU-Lederbezug ergänzen.

Komfort trifft Funktionalität

Auch bei den Verbindungsmöglichkeiten zeigt sich die Thock V2 vielseitig. Während die kabellose Variante Bluetooth, einen 2,4-GHz-Dongle mit niedriger Latenz und ein USB-A-Kabel unterstützt, verfügen die kabelgebundenen Modelle über ein abnehmbares 1,8 Meter langes Kabel, das für eine aufgeräumte Einrichtung sorgt.

Mit der Thock V2-Serie zeigt ENDORFY, dass sich Komfort, Funktionalität und Design perfekt verbinden lassen. Präzisionsgefrästes Aluminium, akustische Dämpfung und fein abgestimmte Schalter sorgen für ein harmonisches Tippgefühl, während Hot-Swap, RGB-Beleuchtung und Makro-Support die individuelle Anpassung erleichtern. Damit richtet sich die Serie an alle, die von jeder Tastatureingabe mehr erwarten, egal ob beim Gaming oder beim kreativen Arbeiten.

Modelle und Preise

Die neuen Modelle sind ab sofort erhältlich: Der UVP der ENDROFY Thock V2 DE (EY5D035) beträgt 66,00 €, der UVP der Thock V2 TKL DE (EY5D036) liegt bei 55,00 € und bei der Thock V2 75 % Wireless DE (EY5D037) sind es 76,00 €.