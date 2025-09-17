EA Sports FC 26 Soundtrack vorgestellt: 109 Songs von internationalen Stars

Electronic Arts hat den Soundtrack für EA Sports FC 26 enthüllt und der ist so groß wie nie zuvor. Mit 109 Tracks aus über 30 Nationen bringt EA wieder ein musikalisches Line-up, das die Vielfalt und den globalen Charakter des Fußballs widerspiegelt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Internationale Stars und Newcomer vereint

Unter den Künstlern finden sich Weltstars wie Skepta, The Cure, HAIM und Ed Sheeran, der mit einem brandneuen Song exklusiv im Spiel vertreten ist. Neben bekannten Namen setzt EA auch auf aufstrebende Talente wie Ebony. Ein echtes Novum. Italiens Nationalspieler Moise Kean alias KMB ist der erste aktive Fußballprofi, der mit einem eigenen Song Teil eines EA Sports FC Soundtracks ist. Weitere Highlights sind Beiträge von Fred again…, zweifacher Grammy-Gewinner, und PinkPantheress. Die kürzlich von Billboard zur Producer of the Year gekürt wurde.

EA über die Bedeutung der Musik

„Seit mehr als zwei Jahrzehnten prägt EA Sports die globale Kultur, indem wir Millionen von Spielern neue Musik, Künstler und Genres näherbringen,“ erklärt Steve Schnur, EA’s Worldwide Executive und President of Music. „FC 26 bietet einen der vielfältigsten und mutigsten Soundtracks bisher, eine Stimme der Community durch Songs und Kultur.“

Release und Early Access von EA Sports FC

EA Sports FC 26 erscheint am 26. September 2025 für Konsolen und PC. Wer die Ultimate Edition vorbestellt, kann bereits ab dem 19. September loslegen. Den kompletten Soundtrack könnt ihr schon jetzt auf Spotify und anderen Streaming-Plattformen anhören.