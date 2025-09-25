Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered ist ein wahrhaftes Remake

Fans von Hack-and-Slash-Action dürfen sich freuen: Koei Tecmo hat offiziell bestätigt, dass Dynasty Warriors 3 in einer aufwendigen Neuauflage zurückkehrt. Unter dem Titel Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered erscheint das Remake am 19. März 2026.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Klassiker neu aufgelegt

Das Original erschien 2001 für die PlayStation 2 und gilt bis heute als einer der prägendsten Teile der Serie. Nun bringt Koei Tecmo den Titel zurück und zwar nicht nur als einfache HD-Version, sondern als vollwertiges Remake, das auf der Engine von Dynasty Warriors: Origins basiert. Die Entwickler versprechen ein Spielerlebnis, das die epischen Schlachten des alten China in noch größerem Maßstab und mit moderner Technik zum Leben erweckt.

Erste Eindrücke

Der Ankündigungstrailer zeigt bereits einige großflächige Gefechte mit hunderten von Gegnern, typischen Dynasty-Warriors-Kombos und natürlich legendären Kriegern wie Lu Bu, der auch in der Remake-Version wieder Angst und Schrecken verbreiten dürfte. Die Bezeichnung Complete Edition Remastered deutet zudem darauf hin, dass sämtliche Erweiterungen und Zusatzinhalte, die damals erschienen, ebenfalls enthalten sein werden, eine definitive Version für Veteranen wie Neueinsteiger.

Mit Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered will Koei Tecmo an die Erfolge der Serie anknüpfen und gleichzeitig beweisen, dass die klassische Hack-and-Slash-Formel auch 25 Jahre nach ihrem PS2-Debüt nichts von ihrer Faszination verloren hat. Ab dem 19. März 2026 können Spieler wieder in die legendären Schlachten der Drei Reiche eintauchen.