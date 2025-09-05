Dying Light: The Beast: Neue Videos zeigen Parkour, Open World und packende Kämpfe

Der Release von Dying Light: The Beast steht kurz bevor, und Entwickler Techland stimmt die Fans mit einer ganzen Reihe neuer Videos auf den Launch ein. Neben spannenden Gameplay-Szenen rund um Parkour, Traversal und Combat gibt es auch Einblicke in die offene Welt von Castor Woods und die emotionalen Herausforderungen, mit denen sich Kyle Crane im neuen Abenteuer konfrontiert sieht.

Parkour so realistisch wie nie zuvor

Wie schon in den Vorgängern ist auch in The Beast das Parkour-System ein zentrales Feature. Laut Techland wurde es komplett überarbeitet und soll jetzt deutlich realistischer und physikbasierter wirken.

Sprunghöhe und -weite orientieren sich stärker an echten Bewegungen.

orientieren sich stärker an echten Bewegungen. Über 100 neue Animationen wurden eingebaut, darunter 17 einzigartige Edge-Climbing-Moves .

wurden eingebaut, darunter . Die bekannte „Floatiness“ wurde entfernt, Spieler haben jedoch weiterhin die volle Freiheit, jeden Weg zu wählen und jedes Hindernis zu erklimmen.

Kampfsystem mit mehr Wucht

Auch das Kampfsystem wurde für The Beast neu gestaltet. Ziel ist es, Schlägen und Treffern mehr Wucht und Gewicht zu verleihen.

Ragdoll-Physik und kurze Reaktions-Animationen sorgen für glaubwürdige Effekte.

und kurze Reaktions-Animationen sorgen für glaubwürdige Effekte. Präzisere Waffenschläge und realistische Trefferreaktionen lassen Kämpfe intensiver wirken.

und lassen Kämpfe intensiver wirken. Gegner verfügen über fortschrittliche KI mit bis zu 22 unterschiedlichen Strategien für Positionierung und Deckung.

mit bis zu 22 unterschiedlichen Strategien für Positionierung und Deckung. Crane kann zudem bis zu zwölf Körperteile von Feinden gezielt verletzen.

Ein tieferer Blick in Castor Woods

Neben Action und Parkour rückt Techland auch die Atmosphäre von Castor Woods in den Fokus. Die neue Open World bietet zahlreiche Erkundungsmöglichkeiten und setzt auf eine noch dichtere Immersion. Gleichzeitig wird die Story persönlicher: Protagonist Kyle Crane muss nicht nur gegen monströse Gegner, sondern auch gegen seine eigenen inneren Dämonen kämpfen. Die neuen Videos, darunter auch ein spannender Behind-the-Scenes-Clip mit den Kyle-Crane-Sprechern, sind ab sofort online verfügbar. Der offizielle Release von Dying Light: The Beast erfolgt am 19. September 2025 für alle Plattformen.