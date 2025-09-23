Dragon Quest I & II HD-2D Remake: Neuer Trailer zeigt frische Features, erweiterte Story und mehr

Square Enix hat einen neuen Trailer zum kommenden Dragon Quest I & II HD-2D Remake veröffentlicht, der die überarbeiteten Klassiker in all ihrer neuen Pracht präsentiert. Die Sammlung bringt die Anfänge der legendären RPG-Reihe zurück – jedoch nicht einfach als bloße Neuauflage, sondern mit zahlreichen Gameplay-Verbesserungen, zusätzlichen Inhalten und frischen Ideen, die das Abenteuer für alteingesessene Fans wie auch für Neueinsteiger interessant machen.

Schon auf den ersten Blick beeindruckt der HD-2D-Stil, der klassische Pixeloptik mit modernen 3D-Effekten kombiniert. Diese visuelle Handschrift, bekannt aus Titeln wie Octopath Traveler oder Dragon Quest III HD-2D Remake, verleiht den ursprünglichen Spielen einen ganz neuen Charme, ohne deren Wurzeln zu verleugnen. Doch Square Enix geht noch weiter und liefert eine Vielzahl von Neuerungen, die die Spielmechanik und die Erzählung spürbar erweitern.

Mehr Inhalte, mehr Spieltiefe

Zu den spannendsten Ergänzungen zählen neue Charaktere, die für zusätzliche Begegnungen und Dialoge sorgen, sowie weitere Dungeons, die den Spielern neue Herausforderungen bieten. Besonders interessant ist die Einführung des Ozeanbodens als komplett neue Karte, ein bislang unerforschtes Gebiet voller Geheimnisse. Dort warten versteckte Schriftrollen, Sigils und andere Belohnungen, die das Abenteuer bereichern. Auch Minispiele halten Einzug: Mit der Tombola können Spieler ihr Glück versuchen und sich nützliche Items sichern. Damit knüpft Square Enix an eine Tradition der Reihe an, bei der Nebenbeschäftigungen immer wieder für Abwechslung sorgen.

Neben den neuen Inhalten wird auch das Gameplay modernisiert. Während im ursprünglichen Dragon Quest I die Kämpfe ausschließlich im 1-gegen-1-Modus stattfanden, können Spieler nun gegen mehrere Gegner gleichzeitig antreten, was das Kampfsystem dynamischer und spannender macht. Dazu kommen erweiterte Skills und Fähigkeiten, die für mehr taktische Tiefe sorgen. Ein weiteres bekanntes Feature kehrt zurück: Mini-Medaillen können gesammelt und gegen besondere Items eingetauscht werden, was die Motivation zum Erkunden deutlich erhöht.

Klassische Story mit frischem Anstrich

Die Geschichten der beiden Spiele bleiben ihrem Ursprung treu, werden aber um zusätzliche Szenen und erweiterte Inhalte ergänzt. Damit möchte Square Enix sowohl den nostalgischen Charme bewahren als auch ein moderneres, strafferes Spielerlebnis bieten. Das Ziel ist klar: Ein Abenteuer, das sowohl für Veteranen als auch für neue Spieler gleichermaßen zugänglich und spannend ist. Das Dragon Quest I & II HD-2D Remake erscheint am 30. Oktober 2025 für:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

PC

Damit stehen den Spielern zahlreiche Plattformen zur Wahl, um in die Ursprünge einer der wichtigsten RPG-Reihen einzutauchen.