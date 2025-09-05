Disney Dreamlight Valley – Wishblossom Ranch DLC erscheint im Oktober

Auf der gamescom 2025 hatten wir die Gelegenheit, hinter verschlossenen Türen ein paar Einblicke in die kommende Erweiterung zu Disney Dreamlight Valley zu erhaschen. In der damit bereits dritten Erweiterung, die ihr als DLC kaufen könnt, geht es neuerdings mit Pferden quer durch die Spielwelt.

Der bösartige Verfall macht auch im kommenden DLC Wishblossom Ranch kein Halt vor seiner zerstörerischen Kraft. Die Blütenwunschberge sind völlig verkommen und so auch die dortige, verlassene Ranch. Und wo eine Ranch ist, da sind Pferde in der Regel auch nicht weit. Und genau diese sind eines der zahlreichen Highlights von der im Oktober erscheinenden Erweiterung in Dreamlight Valley.

Eure Koppel fasst gleich mehrere Pferde. Dabei könnt ihr euch aussuchen, ob ihr einen Gaul aus einem bekannten Disney Film (z.B. Maximus) besteigt oder euch lieber einen eigenen Look designen möchtet. In der Demo der gamescom entschieden wir uns für einen knallig, bunten Vierbeiner – weniger aus optischer Gepflogenheit, sondern weil wir alle Features des Editors ausprobieren wollten. Und siehe da, ihr könnt tatsächlich so allerhand an den Pferden ganz frei nach Gusto gestalten. Mähne, Grundfarbe, Sattel, Verzierungen und und und stehen euch zur Wahl.

Per Pferd seid ihr dann auch endlich schneller im Spiel unterwegs. Die Hacken wund laufen gehört spätestens jetzt der Vergangenheit an, eure Tierchen haben mehrere Geschwindigkeitsstufen. Außerdem könnt ihr vom Pferd aus aber auch gleich alle Arbeiten erledigen, die ihr sonst zu Fuß getan habt. Objekte Sammeln, Gespräche führen, Quests erledigen usw. – ihr müsst dazu nicht absitzen, sondern bleibt einfach fest im Sattel. Das klingt zunächst banal, sorgt aber für ein sichtlich höheres Tempo und erleichtert so die zahlreichen Interaktionen zwischen Spielwelt und Spieler.

Man verriet uns übrigens nicht, welcher Schurke diese prächtige Schneewelt ins Chaos stürzte. Dafür konnten wir aber hier und da ein paar neue Figuren erkennen. Schneewittchen winkte uns fröhlich, während Tinkelbell auf der Suche nach Peter Pan war. Alles in Allem gibt Wishblossom Ranch ein sehr stimmiges und vertrautes Bild ab. Der Cozy-Faktor spielt erneut die Hauptrolle: Aufbau der Ranch, Sammeln neuer Items, Beziehungsaufbau mit den Pferden etc. verleihen der Disney-Simulation erneut eine Prise Tiefgang.

Am 15. Oktober geht die Erweiterung Wishblossom Ranch an den Start. Bis dahin findet ihr ein paar weitere Infos auf der offiziellen Webseite.