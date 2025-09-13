Die besten Gaming VPN Verbindungen 2025: Schnell, sicher und verzögerungsfrei

Gamer kennen das: Ein schnelles Internet reicht nicht immer aus.

Latenzzeiten, regional gesperrte Server und gelegentliche Sicherheitslücken können eine gute Spielsession in Sekundenschnelle zerstören. Dies sind einige der Gründe, wieso immer mehr Spieler auf vertrauenswürdige und stabile VPN-Verbindungen umsteigen.

Mit der richtigen Konfiguration kann eine VPN-Verbindung mehr als nur die IP-Adresse verbergen. Es kann die Ping-Zahlen reduzieren, vor DDoS-Angriffen schützen und Server freischalten, die normalerweise nicht erreichbar wären.

Gegenwärtig betreten die Gamer mehr digitale Räume als je zuvor, von Cloud-Gaming-Plattformen bis hin zu Nebenbeschäftigungen wie Streaming. In all diesen Fällen ist ein VPN zu einem unverzichtbaren Tool geworden.

Wenn für Sie das Spielen im Internet auch einen großen Teil Ihrer Freizeit ausmacht (und seien wir ehrlich, für die meisten von uns spielen doch gerne), haben wir hier sieben VPN-Alternativen für Sie aufgelistet, die in diesem Jahr auf jeden Fall noch Ihre geschätzte Aufmerksamkeit verdienen.

NordVPN – Beste Allround-Leistung und Gaming-Features

NordVPN ist in den meisten Fällen die erste Wahl für Gamer, die auf hohe Sicherheit und geringe Verzögerungsraten Wert legen. Diese Verbindungsmöglichkeit umfasst ein großes Servernetzwerk, moderne, schnelle Protokolle und zusätzliche Tools, die speziell für das Gaming entwickelt wurden.

NordVPN hostet Tausende ultraschnelle Server an 165 Standorten weltweit und nutzt das NordLynx-Protokoll, das auf WireGuard basierend und für schnelle und stabile Verbindungen steht.

Mit der Meshnet-Funktion von Nord können Sie virtuelle LANs über das Internet erstellen, um mit Freunden wie in einem privaten, lokalen LAN zu spielen. Außerdem bietet es Schutz vor DDoS-Angriffen und überbrückt Drosselungsversuche durch Ihren Internetanbieter.

Geeignet für …

Wettkampf-Multiplayer, Konsolenspiele über Router und für alle, die hohe Sicherheitsstandards ohne Geschwindigkeitseinbußen erwarten.

ExpressVPN – Anfängerfreundlich, mit starker Sicherheit und Konsolenunterstützung

Express ist ein außergewöhnlich zuverlässiges Tool, das den Ping-Wert niedrig hält und starke Datenschutzfunktionen bietet. Es funktioniert daher problemlos auf Konsolen und Routern.

Zu den Highlights für Gamer gehören Einstellungsoptionen für niedrige Verzögerungs- und niedrige Ping-Raten, die auf vielen Geräten und Konsolen benutzt werden können, sowie verschiedenste Serveroptionen für über 105 Länder weltweit.

Dieses Tool bietet außerdem Schutz vor DDoS-Angriffen, eine hohe Verschlüsselung und Funktionen wie Split-Tunneling und Kill-Switches, um die Verbindung auch bei Störungen aufrechtzuerhalten.

Geeignet für …

Nutzer, die Wert auf Benutzerfreundlichkeit, hohen Datenschutz und die auf Konsolen spielen wollen.

CyberGhost – Gamer-freundliche Server und erstklassige Sicherheit

CyberGhost hat zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um speziell die immer größer werdende Gruppe der Gamer anzusprechen, denn von diesem VPN-Provider werden dedizierte Gaming-Server, die für reduzierte Ping-Raten optimiert sind, zur Verfügung gestellt.

Zu den Vorteilen für Gamer gehören:

Server für Xbox und PlayStation

Benutzerfreundliche Oberfläche (perfekt für VPN-Anfänger)

Ein enormes Servernetzwerk (mehr als 11.000 Server weltweit)

CyberGhost ist auch bei jenen Spielern beliebt, die auf Plattformen spielen, bei denen Zahlungsoptionen zum Einsatz kommen. Wenn Sie beispielsweise einige kostenlose Casinospiele ausprobiert haben und anschließend in einem Online Casino Echtgeld einzahlen möchten, so können Sie mit der stabilen Verbindung von CyberGhost auch auf Webseiten im Ausland spielen.

Geeignet für …

Gamer, die ein einsteigerfreundliches VPN mit dedizierten Servern für Konsolen, einem riesigen globalen Netzwerk und stabilen Verbindungen suchen. Es eignet sich perfekt für die allermeisten Online Spiele mit reduzierten Latenzzeiten, den Zugriff auf geografisch eingeschränkte Inhalte oder die Nutzung von Plattformen, bei denen sichere, zuverlässige Verbindungen überaus wichtig sind, wie beispielsweise Online Casinos oder internationale Gaming-Sites.

Surfshark – kostengünstig mit einer soliden Leistung

Surfshark bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis vor allem für jene Spieler, die auf mehreren Geräten spielen und Wert auf Sicherheit und hohe Geschwindigkeit legen, ohne dabei ihr vorgegebenes Budget zu sprengen.

Zu den Highlights für Gamer gehören unbegrenzte gleichzeitige Geräteverbindungen, daher ideal für PC, Smartphone oder Spielekonsole.

Surfshark bietet außerdem eine hohe Geschwindigkeit, insbesondere bei Verwendung von WireGuard. Es reduziert außerdem die benötigten Ping-Raten.

Zu den zusätzlichen Funktionen gehört DDoS-Schutz, aber auch die Umgehung von Geobeschränkungen ist einfacher, die es vor allem schwer manchen, an neue Spiele oder regional gesperrte Inhalte zu kommen).

Geeignet für …

Spieler mit fixem Budget, Haushalte mit mehreren Spielgeräten oder diejenigen, die reisen und eine flexible Geräteabdeckung benötigen.

Private Internet Access (PIA) – Hohe Anpassbarkeit und großes Netzwerk

PIA verfügt über ein riesiges Servernetzwerk und ist schnell genug für viele Spiele, die viel Kontrolle (Einstellungen und Tools) benötigen, wenn diese notwendig sind.

Die absoluten Highlights:

Die 10-Gbit/s-Server und die große Server-Auswahl (mehr als 90 Länder) bedeuten, dass Sie Server in der Nähe des Spiels auswählen können, um die Latenzzeiten drastisch zu reduzieren.

Leistungsstarke Datenschutztools, Split-Tunneling (so können beispielsweise Nicht-Gaming-Apps ausgeschlossen werden, um die Leistung zu optimieren).

SmartDNS-Unterstützung für Konsolen, sodass Regionsänderungen vorgenommen werden können und Sie auf Notwendigkeiten zugreifen können, die nicht nativ unterstützt werden.

Geeignet für …

Versierte Gamer, die ein konfigurierbares VPN wünschen, oder diejenigen, die Linux / Steam Deck verwenden, und die viele unterschiedliche Geräte im Einsatz haben.

Proton VPN – Datenschutz steht an erster Stelle mit solider Leistung

Proton VPN ist ideal, wenn der Datenschutz bei Ihnen die höchste Priorität hat.

Mit Sitz in der Schweiz und einer strikten No-Logs-Richtlinie verbindet diese VPN-Verbindungsmöglichkeit hohe Sicherheitsstandards mit ausreichender Geschwindigkeit und umfassender Benutzerfreundlichkeit.

Vor allem die Gamer profitieren von den Secure Core Multi-Hop-Servern für zusätzlichen Schutz und dem WireGuard-Protokoll für höhere Geschwindigkeiten und niedrigeren Ping-Raten.

Mit Split-Tunneling können Sie, wenn Sie das wünschen, nur Ihr Spielvolumen über die gesicherten Verbindungen leiten und andere Apps von der verschlüsselten Verbindung ausschließen. So gewährleisten Sie beispielsweise ein reibungsloses Gameplay zu allen Zeiten des Tages. Außerdem machen unzählige zuverlässige Server in Ihrer Nähe Proton VPN zu einer qualitätvollen Wahl sowohl für kompetitives Gaming als auch für Streaming.

Geeignet für …

Gamer und datenschutzbewusste Benutzer, die hohe Sicherheitsstandards ohne Leistungseinbußen wünschen.

Mullvad – Maximale Privatsphäre gepaart mit kompromissloser Sicherheit

Diese VPN-Verbindungsalternative hält die Dinge einfach, aber stets am Laufen, und konzentriert sich voll auf den Datenschutz.

Für die Anmeldung sind keine persönlichen Daten erforderlich, nur eine zufällig generierte Kontonummer. Es werden sogar anonyme Zahlungen in Echtgeld oder in Kryptowährungen akzeptiert.

Für Gamer bedeutet das: Sie können mit der höchsten Sicherheit spielen, ohne sich um Protokolle kümmern zu müssen. Die schlanken Apps von Mullvad, die für die Befreiung des Internets eintreten und für eine freie und offene Gesellschaft, sind schnell eingerichtet und bieten niedrige Latenzen, denn die Zugriffe erfolgen auf nahegelegenen Servern, die insbesondere in Europa gehostet werden. Die überaus konstanten Geschwindigkeiten eignen sich sowohl für Gelegenheits- als auch für Spieler, die Wettkämpfe bevorzugen.

Das kleinere Servernetzwerk kann bei Remote-Verbindungen höhere Ping-Raten bedeuten, zeichnet sich aber durch eine saubere und datenschutzfreundliche Anwendung aus.

Geeignet für …

Spieler, die sehr die Anonymität und Privatsphäre schätzen und dennoch auf eine zuverlässige Gaming-Leistung setzen.