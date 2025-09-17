Diablo IV Season 10 Höllenchaos – Bartuc, Chaosportale & neue Höllenhorden

Blizzard Entertainment hat die Season 10 von Diablo IV mit dem Titel Höllenchaos angekündigt, die am 23. September beginnt. Im Mittelpunkt steht die Rückkehr von Bartuc, dem einstigen Blutfürsten, der nun als Herr des Chaos nach Sanktuario zurückkehrt. Als Vizjerai-Kriegsfürst beschwört er Chaosportale, die das Schlachtfeld verzerren, und kann von Spielerinnen und Spielern in den Höllenhorden herausgefordert werden, sobald genügend Brennender Äther gesammelt wurde. Sein Sieg bringt hochwertige Belohnungen, darunter eine verlässliche Quelle für Chaosrüstung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Höllenhorden selbst wurden überarbeitet und erscheinen nun in Form von Chaoswellen, die in ihrer Intensität stetig zunehmen und selbst erfahrene Charaktere an ihre Grenzen bringen. Im Kampf gegen den Grausamen Rat wird zudem ein Mitglied zum Ratssprecher ernannt und erhält verstärkte Fähigkeiten. Saisonales Ansehen schaltet neue, klassenspezifische Chaosvorteile frei, die Spielweisen deutlich verändern können. Ergänzend dazu ermöglicht die Chaosrüstung, einzigartige Gegenstände auf unkonventionellen Plätzen auszurüsten und so bestehende Builds zu erweitern.

1 von 3

Ein weiteres zentrales Element der Saison sind die Chaosportale, die unvorhersehbar in Höllenfluten und Alptraumdungeons auftreten. Ihre Versiegelung bringt wertvolle Belohnungen, während neu eingeführte Chaosmonster zusätzlich saisonales Ansehen und Höllenkrümmungen gewähren, eine Ressource, mit der sich die Chaosvorteile weiter verbessern lassen.

Mehr Informationen zu Höllenchaos findet ihr im offiziellen Blog.