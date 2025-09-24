Diablo Immortal Update „Fleischernte“ – Neue Zone, Events & PvP

Das nächste große Update von Diablo Immortal trägt den Namen Fleischernte und erscheint schon morgen, am 25. September. Es markiert das vorletzte Kapitel der Epoche des Wahnsinns und rückt Albrecht, den ersten menschlichen Wirt Diablos, in den Mittelpunkt, der seinen letzten Schachzug vorbereitet: die Erschaffung eines lebenden Fleischbergs namens Schwäre der Schöpfung. Mit diesem Update wird außerdem die fünfzehnte Zone des Spiels eingeführt, die Sharvalwildnis. Die Spielenden erwarten zahlreiche Neuerungen wie überarbeitete Langzeitinhalte, ein erweitertes PvP-System, frische Ereignisse, neue Beute und vieles mehr.

In der Sharvalwildnis entfaltet sich Albrechts groteske Vision, die die Realität verzerrt und die Heimat der Druiden tiefer ins Chaos stürzt. Spielende können die Unterzonen „Schwäre der Schöpfung“ und „Weidenfelder“ erkunden und dabei die Entstehung des neuen Nests der Splittergebundenen miterleben. Die Epoche des Wahnsinns schreitet weiter voran und verändert nicht nur die Landschaft, sondern auch die Seelen ihrer Bewohnerinnen. Parallel dazu erfährt der Kreislauf des Konflikts eine umfassende Überarbeitung: Kämpfe werden intensiver und schneller, Schattenkriege und Schattenverträge flüssiger gestaltet, und Clans profitieren von wertvolleren Boni wie neuen legendären Schattenumhang-Accessoires, die in Rauch und Sternenlicht getaucht sind.

Auch die Spielereignisse erhalten frischen Wind. Mit der Jagd der Wildnis können die Spielenden an einer Verfolgungsjagd durch die offene Welt teilnehmen, bei der ein gewaltiger Boss durch die Wildnis flieht. Wer die verderbte Feymonstrosität aufspürt und besiegt, wird mit uralten legendären Gegenständen belohnt. Die Öde Feier, ein zweiwöchiges Event, läuft parallel zur legendären Edelsteinflut und bietet die Möglichkeit, Aufgaben zu erfüllen und Auszeichnungen gegen legendäre Ausrüstung, Embleme, Perlen und mehr einzutauschen. Mit den Kriegsspielen hält zudem ein neues, benutzerdefiniertes PvP-System Einzug, das es erlaubt, eigene Regeln festzulegen, Zuschauer zuzulassen und Rivalitäten auszutragen, ganz ohne Warteschlangen oder Belohnungsdruck. Schließlich bringt das Fest des uralten Mondes ein weiteres zweiwöchiges Ereignis, bei dem tägliche und wöchentliche Aufgaben abgeschlossen werden können, um Meilensteine zu erreichen. Dabei winken zusätzliche Runen, Floras und Schlüssel sowie begehrte Belohnungen wie legendäre Embleme, Perlen, legendäre Ausrüstung und Set-Gegenstände.