Den Weltkindertag mit LEGO® feiern – Sets für Fantasie, Spiel & Abenteuer

Am 20. September wird weltweit der Weltkindertag gefeiert, ein Tag, der die Fantasie von Kindern in den Mittelpunkt rückt und die Freude am Spielen würdigt. Gleichzeitig erinnert er daran, wie wichtig es ist, die Bedürfnisse der Jüngsten ernst zu nehmen und ihre Rechte zu schützen. Auch die LEGO Gruppe beteiligt sich an diesem besonderen Anlass und lädt mit einer vielfältigen Auswahl an Sets dazu ein, Abenteuer in jedem Alter zu erleben. Schließlich ist das freie, kreative Spielen unabdingbar für eine gute kindliche Entwicklung.

Bereits kleine Entdecker:innen ab drei Jahren können mit dem LEGO® DUPLO® 3-in-1-Baumhaus kreativ werden. Rutschen, Brücken und ein Obstgarten eröffnen unzählige Möglichkeiten für neue Geschichten. Für Kinder ab vier Jahren sorgt das LEGO® Jurassic World Rettungszentrum für Baby-Dinos für Spannung: Ein Geländewagen, ein Forschungsbereich und mehrere Dino-Figuren machen tierischen Spielspaß möglich.

Wer Geschwindigkeit liebt, kommt mit den LEGO® Speed Champions Lamborghini Revuelto und Huracán STO auf seine Kosten. Die detailreichen Modelle, zwei Rennfahrer-Minifiguren und realistische Features begeistern nicht nur Kinder ab zehn Jahren, sondern auch erwachsene Fans. Bunt und verspielt wird es mit dem LEGO® Gabbys Dollhouse Zuckerguss-Gebirge und dem Kätzchen-Garten, die Kinder ab vier Jahren in magische Welten voller Figuren, Geschichten und kreativer Ideen entführen.

Urlaubsfeeling bringt das LEGO® Friends Familienurlaub im Strandresort: Pool, Rutschen und gemeinsame Ferienmomente verlängern den Sommer spielerisch. Mit dem LEGO® Technic Lunar Outpost™ Mondrover-Raumfahrzeug geht es dagegen hinaus ins All. Bewegliche Module, authentische Technik und futuristisches Design lassen spannende Missionen auf dem Mond Wirklichkeit werden.

Zum Weltkindertag erinnert die LEGO Gruppe daran, dass Spielen weit mehr ist als reiner Zeitvertreib: Es weckt Freude, fördert wichtige Fähigkeiten, stärkt das Miteinander und eröffnet neue Perspektiven. Darüber hinaus bietet es für Familien eine schöne Möglichkeit gemeinsam Zeit zu verbringen und schöne Erinnerungen zu schaffen.