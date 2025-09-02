Cyberpunk 2077: Mysteriöser Teaser sorgt für wilde Spekulationen

CD Projekt Red hat die Community mit einem neuen Cyberpunk 2077-Teaser erneut in Aufregung versetzt. Auf X (ehemals Twitter) veröffentlichte der offizielle Account eine kryptische Nachricht, die im Stil einer Rekrutierungskampagne der NUSA (New United States of America) gestaltet ist und von Präsidentin Rosalind Myers unterzeichnet wurde. Die Botschaft ruft „tapfere Netrunner“ dazu auf, sich einer geheimnisvollen Bedrohung entgegenzustellen, allerdings nicht im Spiel, sondern mit direktem Bezug auf ein Datum in der Realität: den 4. September 2025.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Was steckt hinter dem Teaser?

Fans sind bereits in heller Aufruhr und diskutieren über mögliche Bedeutungen:

Handelt es sich um ein neues DLC ?

Könnte ein weiteres großes Update anstehen?

Oder ist es schlicht ein in-universe Teaser für eine Fan-Aktion oder ein Gewinnspiel?

Klar ist bislang nur eines: CD Projekt Red liebt es, die Community mit kryptischen Nachrichten zu ködern. Bereits in der Vergangenheit hatte das Studio Social-Media-Posts genutzt, um Ankündigungen vorzubereiten und Spekulationen anzuheizen.

Rückkehr nach Night City oder etwas ganz Neues?

Da Präsidentin Myers bereits eine wichtige Rolle in der Phantom Liberty-Erweiterung spielte, vermuten einige Spieler, dass der Teaser inhaltlich an die Ereignisse des Add-ons anknüpfen könnte. Andere Fans sehen darin sogar mögliche Hinweise auf ein kommendes Cyberpunk 2077-Sequel. Offiziell bestätigt ist bisher jedoch nichts und CD Projekt Red schweigt eisern. Sicher ist nur: Am 4. September wird es Neuigkeiten geben, die Fans des Sci-Fi-Rollenspiels nicht verpassen sollten.